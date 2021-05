Resumen de actividades candidatos a la presidencia municipal de Querétaro

Resumen nocturno de actividades candidatos a la presidencia municipal de Querétaro del 10 de mayo

Noticias

Luis Nava (PAN)

“Me enseñó a hacer las cosas bien y a la primera”

Para mí la palabra significa, el mayor soporte que tenemos todas las personas. En mi caso, soy muy afortunado porque tengo dos mamás, una que está en el cielo y mi mamá Paty, una extraordinaria mujer que fue compañera de mi papá y me ha regalado cariño, ejemplo y amor.

Son ese pilar y refugio al que siempre acudimos cuando necesitamos sentir el afecto más puro que puede existir en la vida.

Sin duda, la palabra mamá es sinónimo de amor y entrega incondicional. Lo que le admiró a mi mamá Paty es su capacidad de dar, de ver por los demás antes de ver por ella. Admiro que siempre tiene esa palabra y gesto que reconforta. Y admiro que es una mujer increíble a la que siempre le estaré agradecido por tanto amor y cariño.

Me parezco a mi mamá en que pongo en práctica lo que siempre me ha enseñado: ser constante en todo lo que hago. Hacer las cosas bien y a la primera. Me enseñó que hagas lo que hagas, siempre le imprimas corazón y pasión a las cosas. Eso hará que siempre dejes una huella en donde estés. Hoy trato de poner en práctica sus consejos y sus enseñanzas en mi vida profesional y en el servicio público.

María Alemán (PRI)

“La perseverancia es una característica de las Muñoz Castillo”

La palabra mamá para María Alemán Muñoz Castillo significa determinación por el ejemplo que tuve con su mamá, quien desde siempre –compartió- le ha enseñado a que si se plantea una meta, tiene que luchar y entregar el 1000% para conseguirlo.

“La perseverancia es una característica de las Muñoz Castillo, por eso admiro tanto de ella esa capacidad que tiene de salir adelante, no importa qué se presente en su vida, es una mujer y una madre muy resiliente. Ella es una mujer que nunca se da por vencida e impulsa a quienes están a su alrededor para que entreguen lo mejor de sí”, afirmó.

Sin pensarlo dos veces, María comparte que en lo que más se parece a su mamá es precisamente en esa determinación que tiene en su caminar diario y en casa paso que da, nunca perdiendo de vista quien es y de donde viene.

Carlos Rentería (RSP)

“Heredé su carácter”

En este 10 de mayo, Día de la Madre, el candidato a la presidencia municipal de Querétaro, Carlos Alberto Rentería, dijo que para él la palabra mamá siempre ha significado protección, pues no hay ser humano en este mundo que te vaya a proteger mejor que mamá.

“Son muchas cosas las que yo le admiro a mi Señora madre, sin embargo creo que lo que más podría destacar es esa resistencia y tenacidad que muestra ante cualquier circunstancia que legue a presentarse”, compartió.

Al preguntarle en qué se parece a su mamá, Carlos Alberto Rentería sin titubeos dijo que en ese carácter determinante que hoy le ha permitido ser la persona que es.

Vanesa Garfias (PRD)

“Gran servicio a las personas”

Amor por sobre todas las cosas, así define la palabra mamá la abanderada del PRD a la alcaldía de la capital, Vanesa Garfias Rojas, pues asegura que ella ha sido la persona que siempre la ha acompañado en todo momento sin importar las circunstancias.

“Ella ha sido la persona que siempre ha estado en mi vida para apoyarme y demostrarme que sí se pueden hacer las cosas y sobre todo, ella ha estado para mí en los momentos más difíciles”, agregó.

Compartió que algo de lo que más le admira a su mamá es esa capacidad enorme se servicio que tiene hacia las demás personas, algo que sin duda la ha marcado y agradece a diario, pues si ello aseguró que Vanesa no sería quien es hoy en día.

“Sin ella no sería la persona que soy en día. Yo creo que me parezco a ella en todo, en todos los valores que me ha inculcado en estos 31 años de vida. Por ella Vanesa es lo que es y por eso Vanesa ha tenido esta vida en valores”, concluyó.

Jaime García Alcocer (PVEM)

“Siempre buscando lo bueno de la vida”

El candidato a la presidencia de la capital queretana, Jaime García Alcocer, definió la palabra mamá como aquella imagen de pureza, sacrificio por los demás, amor y ejemplo de vida, de dar sin esperar nada a cambio, de protección total.

“Yo creo que me parezco a ella en tener siempre esa intención de ayudar al prójimo, de siempre estar buscando la superación y también, sin pretextos, siempre buscar lo bueno de la vida. Mi madre siempre ha sido mi ejemplo de vida”, afirmó.

Finalmente, García Alcocer dijo que al ser su mamá una mujer muy creyente de Dios, ha procurado siempre actuar con base a su ejemplo.

Teresa Calzada (MC)

“Nos parecemos en ese sentido del humor”

La abanderada del Partido Movimiento Ciudadano a la presidencia de la capital queretana, Teresa Calzada Rovirosa dijo que algo de lo que más ha admirado siempre de su mamá es esa alegría y agradecimiento que mostro ante la vida. Siempre de manera altruista y entusiasta.

“Mamá significa vida, paciencia, amor, guía y ejemplo. Mi parecido con ella es el carácter, el buen sentido del humor, el ser compartida, atenta al 100 por ciento con mis dos hijos. También teníamos gustos muy parecidos como la música, el cine, la lectura, el deporte, nuestro amor a Querétaro y a México, así como el siempre compartir con la familia. Ella me enseñó a luchar ante la adversidad, siempre ha sido mi gran ejemplo”, agregó.