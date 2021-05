CUMPLE SU PALABRA

Antonio Valencia se retira en Gallos Blancos y lo hará seis meses antes de concluir su contrato, aunque podría quedarse en Querétaro, no necesariamente como jugador.

Antonio Valencia se retiraría en Gallos Blancos desde esta temporada

Por José Luis Jiménez

Noticias

Aún cuando le falta seis meses de contrato el ecuatoriano Antonio Valencia podría anunciar su retiro del futbol profesional en Gallos Blancos en los próximos días.

Su retiro estaba anunciado desde que llegó a Querétaro. En conferencia de prensa hace algunos meses aceptó que Querétaro sería su último equipo en el profesionalismo, decisión que adelantaría antes de concluir su contrato por un año con Gallos Blancos.

Lo cierto que Antonio Valencia llegó a ser figura del futbol mundial, porque siempre se condujo con honestidad.

En Gallos Blancos fue muy valioso, no sólo en el terreno de juego, sino fuera de él. En el vestidor fue un líder y ejemplo para las nuevas generaciones, por lo que no dudamos que por allí recibiera ofertas para seguir en Querétaro, donde se encuentra muy a gusto, y no necesariamente como jugador.

INTRANSFERIBLE

Fuentes dignas de crédito informaron a Noticias que Fernando Madrigal sería uno de los jugadores que estaría intransferible y sólo si llegase una oferta muy importante para el club, podría ser vendido a otro equipo.

Fernando Madrigal se convirtió en un puntal. Fue casi insustituible en las alineaciones iniciales de Gallos Blancos y cumplió con una temporada más que aceptable.

Seguro va a ver ofertas por él, pero la oferta tendría que ser muy importante para que la directiva le dejara libre, ya que la idea es traer a jugadores de mejor calidad para tener mejores resultados en esta temporada.

De los extranjeros, estamos en condiciones de informarle que todos se van, aunque la actuación de Hugo Silveira, habría hecho dudar a la directiva por su entrega en los partidos. El futuro de Kevin Ramírez, está en duda por su lesión, ya que antes de esto, ya habían preguntado, al menos tres equipos, de los llamados grandes del futbol mexicano.