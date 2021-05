Cumplí: Memo

El alcalde con licencia y aspirante a la diputación local por el distrito X, Guillermo Vega Guerrero.

En seguridad siempre hay que hacer muchas cosas, la verdad nunca termina y es un trabajo muy complicado: por el crecimiento que tiene el municipio, la policía no va creciendo la policía al ritmo de la ciudad; hay bloqueos o frenos institucionales para poder tener policías más grandes, a lo que me refiero son las academias y últimamente la desaparición de programas federales, pero me parece que ahí siempre se puede hacer más.

-¿Cuatro jefes policiacos?

-En lo personal, la realidad nunca nos ha detenido hacer cambios, más vale hacerlos cuando detectas que quien está, le falta y más vale que se hagan y se revitalicen las áreas y que haya excesos no haya cosas que te preocupen como el no atender a la población

-¿Notabas corrupción?

-Pues mira más que corrupción como un tema económico, es más un tema de letargo, el hecho de no imprimir dinamismo, cambiar modos, protocolos, procesos y eso es algo negativo por eso es que en ese tema que es tan sensible debes ir tomando decisiones y logrando que la tropa respete las maneras de hacer la cosas porque hay gente con muchos años de experiencia que ya son muy complicados, entonces necesitas revitalizar el tema.

-¿Creció el huachicol?

-Me parce que lo que creció fue la matemática, la denuncia y la perspectiva de atender un tema que ha existido durante muchos años, en el gobierno de Peña Nieto el tema no existía, era un tema que se toleraba desde las más altas instancias desde Pemex, con la llegada de López Obrador reconozco que el tema se visibilizo y tomo auge que es bueno y ha disminuido y se volvió parte de la agenda presidencial y hoy tenemos apoyo conjunto con instituciones federales.

-¿Acusan que en tu periodo creció el problema y no hiciste nada?

-No lo he escuchado… pero yo te diría que es un delito federal, no es un tema municipal y con datos de la propia Fiscalía General de la Republica nosotros desde que yo entré, hubo muchas más puestas a disposición de vehículos de tomas y presuntos responsables que cualquier otro periodo, es decir por los datos de la propia fiscalía si hubo un trabajo de la policía, se tomó in fraganti a muchas personas, como ha mejorado el tema, con la voluntad federal, lo que sucede es que no es justo que solo arriesguemos a los policías municipales en un tema donde te enfrentas a personas con armamento, con equipos muy avanzados, eso me parece que fue un conflicto en estos 6 años.

-¿Y el narcomenudeo?

-En eso no tengo la claridad de los datos que si tengo con lo del huachicol y hay que decirlo que San Juan del Río pasan más de 200 km de ductos, aquí llegan ductos de Hidalgo, desde el estado de México, desde Veracruz entonces San Juan es un lugar donde pasan muchos.

-¿Está asentado el crimen organizado?

-No que este asentado, pero si me parece que ha habido momentos en los cuales intentaron entrar y fue la unión de las corporaciones que se mantengan fuera, pero es un tema que si se suelta nos puede dar un dolor de cabeza

-¿En ese tema cumpliste?

-Si desde la lógica que se atendió, de que todas las capacidades que pudimos, pero hay que ser muy honestos, es un tema que le compete a Pemex que tienen el control de sus ductos, la policía municipal cumplió, pero es un trabajo que se debe de hacer con el estado, no nada más los municipios porque es un tema tan grave y grande que nos dejan solos a los municipios.

-¿Te cargaron el muerto?

-Me parece que al ser un tema de competencia federal otras áreas no se metieron, nosotros nos metimos a hacer lo que podíamos porque si pone en riesgo a la población, temas como el Barrio de la Cruz que hubo una explosión por la extracción ilegal, eso nos sensibiliza, no puedes decir que no le entras, le entras y buscas apoyo de otras dependencias y en este sexenio si hay voluntad, lo digo abiertamente, yo soy panista pero con López Obrador este problema forma parte de una agenda y si se generan operativos conjuntos que antes ni pensarlo, ni soñarlo.