“En mi casa hay agua con regularidad; no tengo rancho ni pozo”: Rosendo Anaya

Por Sergio Hernández

El alcalde con licencia de Amealco y aspirante a diputado local Rosendo Anaya, negó tener un rancho y un pozo de agua, en la comunidad de San Pablo; estableció que los problemas en Santiago Mexquititlán los debe de resolver la CEA y puntualizó que en su casa con regularidad hay agua.

– ¿Hay agua en Santiago Mexquititlán?, se le cuestiona.

–Habría que preguntar a la Comisión Estatal de Aguas cual es el problema porque ellos son los que están en esa situación

– ¿Por qué se suscita el conflicto, en ese lugar?

-Es con la Comisión Estatal de Aguas, es una situación que tiene que ver directamente con la comisión, tal vez si yo te comento algo puede ser diferente a lo que han platicado ellos, es algo de la CEA

– ¿Ve político el asunto?

-Habría que preguntarles a ellos que es lo que les ha respondido y es un tema que hay ver directamente con ellos, como lo han ido manejando porque hasta donde tengo entendido es un tema de servicio y eso es de la CEA

Ante los señalamientos de que el agua empezó a escasear a partir de que fue reelegido, dijo: “Si yo manejara la comisión estatal del agua tal vez me podrían responsabilizar, pero es algo de la CEA y ahí no entramos nosotros como funcionarios municipales”

– ¿Es cierto que hay un pozo en su rancho?

-Tendríamos que buscarlo porque no tengo rancho ni tengo pozo

Señaló que le queda claro que estos tiempos se prestan para varias cosas como calumnias, infamias para mentiras y yo esperaría que la CEA le dé la salida que debe ser y principalmente que atienda a las personas que han mostrado inconformidad porque también espero que sea un tema de mejorar el servicio y no un tema político.

Indicó que él es beneficiario y usuario, pero no maneja la CEA, con mucho respeto ellos se encargan de eso.

– ¿En su casa tiene agua diaria?

-Regularmente a nivel general hay servicio. Regularmente yo tengo servicio y así como yo son todos los que están a mi alrededor no es únicamente porque sea mi casa, yo encuentro que hay servicio de manera regular y habría que ver algunos puntos si hay falta de agua en algunos lugares y ahí es donde la CEA tiene que proporcionar el servicio de manera regular

Dijo que él no podía decir si existen o no omisiones en la CEA “porque ellos son los que se encargan y si te digo que hay omisiones tendría que decir algo aventurado, más bien ellos están haciendo en esfuerzo por dar el servicio de manera regular y no creo que sea un tema de omisiones porque entonces estaría faltando a su trabajo y eso no lo puedo decir yo”, concluyó.