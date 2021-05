En seguridad, la sociedad debe tomar la batuta: Francisco Jhovany Daza

Por Leticia Jaramillo

Noticias

El fenómeno de la inseguridad, como los asaltos al transporte y en transporte público, es multicausal, afirmó Francisco Jhovany Daza Chávez, Coordinador de la Licenciatura de Seguridad, Facultad de Derecho, UAQ, y precisó que se deben considerar dos políticas para evitar la comisión de esos ilícitos, propiciando que la sociedad tome la batuta para señalar qué políticas se deben impulsar.

Una línea de acción es de carácter personal y tiene qué ver con las medidas de prevención, como no portar objetos de gran valor, no exhibir joyas o dinero, tener cuidado sobre las personas que nos rodean. Son mecanismos necesarios pues la realidad nos obliga a evitar el ilícito. Ello también implica cuidarnos cuando vamos al cajero, al banco, de compras, pero en transporte y ante ilícitos, no hacer gala de lo que se tiene.

En seguridad comunitaria, el desafío es que, entre ciudadanos, comunidades, grupos de personas, transportistas, se genere información para las autoridades, a fin de que tengan mayores elementos para establecer diagnósticos criminológicos que permitan participar activamente con medidas de prevención colectiva.

Lo anterior implica un trabajo colaborativo, que permita establecer rutas seguras, para que las vías por donde transitamos no se conviertan en riesgo fundado a la seguridad.

También llamó la atención sobre la educación para la denuncia, ello con el propósito de que, ante cualquier situación irregular, de inmediato se dé parte a la autoridad a fin de evitar los posibles hechos criminales. Se trata de colaborar y no es necesario hacerlo como víctimas, sino como denunciantes efectivos.

Añadió que debemos aprender a protegernos en comunidad, generando mecanismos solidarios, participativos, que permitan frenar al delincuente.

Al cuestionamiento de si las medidas de prevención se han vuelto muy laxas, lo que se refleja en las propuestas de los candidatos, que están alejadas de la realidad, dijo que como sociedad debemos tomar la batuta y como sociedad señalar qué es lo que sí funciona y cómo debemos actuar.