¿Malas madres?

Este es un mosaico por lo que pasan las famosas. Pleitos irreconciliables con o por sus hijos, son el denominador de estas historias

Agencia México

Alejandra Guzmán/ Actriz

Prefirió a su padre

La cantante se ha mantenido un par de años en el centro de la controversia debido a las diferencias con su única hija, Frida Sofia Guzmán, quien reveló públicamente todo tipo de conflictos familiares, acusando a la cantante de ser una madre ausente, violenta e incluso involucrarse sentimentalmente con sus ex parejas.

Aunque en recientes meses se especuló sobre una posible reconciliación entre madre e hija, la historia dio un giro radical: Frida reveló que sufrió un presunto abuso sexual cuando tenía 5 años de edad, a manos de su abuelo materno, Enrique Guzmán. Esto derivó a que el distanciamiento entre la joven y Alejandra se hiciera cada vez más grave; y es que, además de las diferencias y conflictos que pudieran existir entre ellas, la posición que la rockera tomó al respaldar a su padre y desacreditar abiertamente a su hija, la ha convertido en blanco de fuertes críticas sobre su proceder como madre.

Marjorie de Sousa

Una alta pensión

Aunque desde el nacimiento de su hijo Matías, Marjorie de Sousa se ha hecho cargo por completo del pequeño, el conflicto legal que mantiene con Julián Gil por la custodia y la alta pensión económica que le exige para poder convivir con el menor, ha llevado a la actriz a ser duramente juzgada por la opinión pública en su papel como mamá; y aunque hay quienes defienden la postura de la venezolana, muchos otros la acusan de negarle a su único hijo la posibilidad de tener un padre y darle prioridad a su interés económico.

Ninel Conde

Su casorio, la condeno

La cantante es otra de las famosas que ha sido cuestionada por su papel de madre tras ventilarse la pelea en los juzgados que mantiene con su ex pareja, Giovanni Medina, padre de su hijo menor y quien no ha permitido que Conde conviva con el pequeño Emanuel desde hace varios meses, acusándola de descuidar al niño debido a los constantes viajes que realiza.

Y aunque la intérprete ha hecho de todo para lograr ver a su hijo, hasta enviarle una carta al Presidente de México solicitando su ayuda, el haberse casado con Larry Ramos en medio de la batalla legal que enfrenta para recuperar al pequeño, fue suficiente para que el público pusiera en duda la labor materna de la cantante.

Sabrina Sabrok

No le interesa ser madre

La modelo de origen argentino ha sido constantemente acusada por sus exparejas de no hacerse cargo de sus dos hijas, Dulcinea de 25 años y Metztli Farjeat, de solo diez años de edad y quien padece espectro autista.

Aunque a principios de la controversia Sabrina se defendía de las constantes declaraciones que hacían los padres de sus hijas a los medios sobre el desinterés que mostraba con sus consanguíneas, especialmente con la menor, quien la necesitaría más, la vedette reveló al programa Venga La Alegría la razón de su proceder.

“No tendría que haber sido nunca madre, porque a mí nunca me gustó serlo. Pero ellos insistieron, pero ellos me suplicaban tener uno y yo les decía, ‘mira que yo no sirvo para madre, yo sirvo para trabajar’. Y bueno, ahí están, pero (ellos) tampoco se quieren encargar. En estos momentos no me quejo, pero la realidad es que no me interesa ser madre, para nada, fue la pen***da más grande que pude haber hecho en mi vida”, declaró.

Paulina Rubio

Todo lo hace público

La “Chica Dorada” tampoco se ha salvado de las críticas sobre su papel como madre, y es que sus ex parejas, Nicolás Vallejo-Nájera y el cantante, Gerardo Bazua, han tenido que recurrir constantemente a los tribunales para lograr acuerdos legales con la cantante sobre la situación de sus hijos y así poder convivir con ellos, al grado de unirse ambos en la corte para apoyarse uno a otro en los juicios que mantienen contra la intérprete.

Aunque Rubio parece haber llegado a un acuerdo con Bazúa sobre la custodia compartida del pequeño Eros, los conflictos legales entre la cantante y el español, Nicolás Vallejo, no cesan y recientemente un juez de Miami reprendió severamente a la ex pareja por considerar que ambos usan a su hijo, Andrea Nicolás, como una especie de promoción entre su disputa legal, además de exponer al pequeño en redes sociales para ventilar los problemas relacionados con su separación; por lo que el juez ordenó a ambos no seguir utilizando la imagen del menor de manera pública y cuidar su privacidad.

Alicia Villarreal

Poco apoyo

Tras las controversiales publicaciones que realizó Melanie Carmona en su cuenta de Instagram, revelando que fue víctima de abuso sexual por parte de un familiar cercano a los 17 años de edad, los usuarios de redes sociales volcaron su enojo contra Alicia Villarreal, madre de la joven, acusándola de no haber apoyado a su hija en el difícil proceso por el que pasó y no haber buscado justicia para ella.

Debido a los constantes y crueles ataques hacia la intérprete de “Te aprovechas”, la modelo de 22 años salió de inmediato en defensa de su madre asegurando que todo el tiempo contó con el apoyo de la cantante. “El hecho de querer hacer las cosas más concretas y resumidas, y al no platicar detalles innecesarios, no significa que mi mamá no haya hecho nada”, comentó.

Melanie también aclaró que fue Alicia quien le sugirió denunciar ante las autoridades el delito del que había sido víctima y le mostró su apoyo en todo momento, pero confesó que por miedo, decidió no proceder y pidió a su madre respetar su decisión, quien así lo hizo.