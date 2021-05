“No conozco la casa que construye León Bolaño” Carlota Ledesma

Por Rafael Rodríguez

Noticias

La candidata a la presidencia municipal del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Cadereyta de Montes, Carlos Ledesma, dijo que no tener conocimiento de la gigantesca casa que construye el presidente municipal en turno León Enrique Bolaño Mendoza aun cuando es un tema sonado y de molestia entre los habitantes de este municipio.

-¿Tiene usted conocimiento de la casa que está construyendo el alcalde?

-La verdad es que no he, pondremos atención en eso, pero no te puedo hablar de algo que desconozco.

-¿No tiene conocimiento de la casa que construye León Bolaño?

No, no te repito pondremos atención en eso, pero la verdad es que nos hemos enfocado en estar trabajado platicando con la gente y asuntos personales la verdad es que no.

En otro tema dijo que ha caminado por las colonias y comunidades del municipio en donde a la opinión generalizada es que han sido seis años grises de gobierno de parte de Acción Nacional, que no han atendido las necesidades reales del municipio que son la falta de agua y seguridad.

Mencionó que en seis años en el que el gobierno actual les ha estado regalando, tinacos, calentadores, alguna loza, beneficios que dijo no han sido para todos, porque los dividen por colores y es lo que se tiene que acabar.

Respecto a los señalamientos de violencia de género sobre el presidente municipal y en días pasados sobre el candidato de Acción Nacional, dijo que es un tema que ella deja en manos de las autoridades que respeta lo que dijo la señora agraviada en su video, por lo que quiere ser respetuosa sobre el tema y que sean las autoridades las que tendrán que resolver. Concluyó.