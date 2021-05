Palapas de la Estancia llenas por festejo a mamás

Incrementaron sus ingresos en un 80 por ciento por festividad.

Por Josefina Herrera

Noticias

Tras varios meses de pasar por una fuerte crisis derivada de la pandemia, las palapas de la Estancia se mantuvieron en un lleno total dentro de los márgenes del “Escenario A”, con motivo del Día de las Madres, pues familias enteras aprovecharon desde el 9 de mayo para festejar.

Álvaro Rivera Feregrino, propietario de la palapa ‘El charquito’, señaló que sus ventas han mejorado favorablemente para ellos, pues desde que hubo cambio de semáforo naranja, poco a poco las personas han ido teniendo la confianza para acudir a disfrutar del lugar.

Asimismo, indicó que el estar en semáforo amarillo, ayudó para que este 10 de mayo fuera totalmente distinto al del año pasado, pues entre el domingo y lunes hubo buena afluencia y sus ingresos se vieron beneficiados.

“La verdad desde el día de ayer domingo hubo bastante gente, se puede decir que respetando las reglas que nos pone el semáforo, hubo bastante afluencia quiero pensar que muchos adelantaron el festejo del Día de la Madre, y creo que hoy es igual que el día de ayer, esperemos que siga de aquí en adelante, al parecer el semáforo que estamos ya en amarillo”.

Al respecto, mencionó que el año pasado fue muy difícil para ellos, pues sólo les permitían servicio para llevar, lo cual no les resultaba por el tipo de lugar, situación que llevó a muchos mejor cerrar en ese tiempo.

“La verdad es que el año pasado en este tiempo estábamos cerrados y si nos vimos bastante afectados de que nos habían dejado vender aquí adentro de la palapa, es otra cosa que sea así, pero poco a poquito, porque la verdad la gente no viene aquí para llevar, si no viene porque le gusta sentarse, pasar y estar a gusto aquí adentro, lógico, no nada comparado con ahorita que ya empezaron a dar poco a poco las ventas, pues sí nos hemos ido recuperando y ojalá y llegamos al nivel que anteriormente teníamos”.

Informó que el domingo muchos se anticiparon a festejar, pues pasaron por ahí alrededor de 180 familias, y el lunes fue una cantidad similar, por lo que esto los lleva a una recuperación del 70 por ciento.

Por otro lado también dijo los empleos ya se están recuperando, pues al verse afectados en el consumo, tuvieron que prescindir del 80 por ciento de los trabajadores, para sólo quedarse operando la familia, pero tras este repunte ya han tenido que volver a contratar.

“Nos hemos recuperado un 70 por ciento, la verdad es que los otros meses que estuvieron, que nos condicionaron de acuerdo al semáforo que estábamos muy bajos las ventas, no son las que las que nos corresponden de acuerdo al tiempo que tenemos aquí entonces ahorita sí vamos recuperando, y pensamos que vamos a volver a subir, hubo una disminución de personal de hasta un 80 por ciento, básicamente estábamos trabajando con la pura familia, con mis hijos, con mi esposa, dos o tres trabajadores más, ahorita ya pues estamos de nuevo igual, así así como va subiendo la gente también ya estamos en 80 por ciento del personal que anteriormente teníamos, se puedes decir que están recuperando los empleos”.

Finalmente señaló que espera pronto se pueda pasar al semáforo verde para poder estar en la capacidad total y terminar por recuperar los empleos perdidos, por lo que dijo es importante que el bajo nivel en contagios se siga dando para no tener que volver a un color que los afecte nuevamente.