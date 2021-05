Arrancan los Juegos Olímpicos Virtuales como antesala de Tokio

Si nada lo impide, el próximo 23 de julio darán comienzo los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que durarán hasta el 8 de agosto. Después de que no se pudiera celebrar la edición XXXII de los JJ. OO. de Verano cuando estaba previsto el año pasado, hay mucha expectación y ganas de que finalmente se pueda disfrutar de un espectáculo deportivo que siempre nos deja momentos especiales, y para el que atletas de todo el mundo llevan años preparándose con total dedicación.

Todavía existen algunas incógnitas sobre cómo se desarrollará esta edición, la segunda que se celebra en tierras niponas. Lo que sí es seguro es el lanzamiento de unos Juegos Olímpicos Virtuales que se celebran por primera vez en la historia, entre el 13 de mayo y el 23 de junio. Las Olympic Virtual Series (OVS) son una serie de competencias en línea de videojuegos (eSports) que, en este caso, son de temáticas ligadas con los deportes tradicionales.

El Comité Olímpico Internacional (COI) otorgó licencia olímpica a estos juegos, que están ligados a un total de cinco federaciones deportivas: la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol, que representa el videojuego eBaseball Powerful Pro Baseball 2020; la Unión Ciclista Internacional, con el simulador Zwift; la Federación Internacional del Automóvil, representada por el popular videojuego Gran Turismo; la Federación Internacional de Vela, con Virtual Regatta, y la Federación Internacional de Sociedades de Remo, que presenta un formato abierto. Estas series están abiertas a la participación de cualquier persona que quiera competir.

La decisión de organizar estos Juegos Olímpicos Virtuales, que se pueden seguir a través del canal Olympic Channel, llega en un intento del COI por atraer a nuevas audiencias, después de que se haya constatado que más de la mitad de los jóvenes se sienten más atraídos por los eSports que por los deportes tradicionales. El objetivo de los organizadores de las OVS es que cada evento consiga el máximo de participación posible, y promover así un sentimiento de anticipación ante la cita de Tokio.

Hace unos años, el COI realizó un movimiento similar en un intento de expandir y atraer a nuevas audiencias con la celebración de los Juegos Mundiales de Deportes Mentales (World Mind Sports Games). En 2008, dos meses después de la celebración de los JJ. OO. de Beijing, esa misma ciudad china acogió la primera edición de estos Juegos, en la que compitieron más de 2,700 deportistas mentales en las modalidades de ajedrez, damas, go, xiangqi y bridge. Para Londres 2012, después de que el poker fuera admitido como deporte mental en 2010, una época en que comenzaba a ser muy popular a nivel mundial gracias a su versión virtual, se añadió también este clásico juego de naipes. Sin embargo, pese a que se anunció una nueva edición de estos Juegos de Deportes Mentales para Rio 2016, no se llegó a celebrar, y no está previsto que vuelva a hacerlo.

Tendremos que esperar para ver cómo se reciben y qué recorrido tienen las OVS, aunque, en principio, es innegable que los eSports están arrasando como fenómeno mundial. En México, ya fueron reconocidos oficialmente como deporte en 2019, y está previsto que superen en facturación y popularidad a los deportes tradicionales en los próximos cinco años.

También en cuanto a deportes tradicionales se produjo un intento de renovación en los Juegos Olímpicos clásicos. Entre las disciplinas que se estrenarán como deporte olímpico en Tokio 2020 se encuentra el skateboarding, que cuenta con una base de seguidores con una media de edad mucho más baja que la de quienes siguen otros deportes más clásicos. Hay varios mexicanos que intentarán representar al país con su patineta, entre ellos, la campeona nacional Itzel Granados.

Además de con el skate, el COI espera impulsar los JJ. OO. entre los jóvenes con la inclusión también por primera vez del surf y de la escalada. A estos tres deportes se suman otros dos como nueva disciplina olímpica respecto a Rio 2016: el béisbol (cuya versión femenil será el sóftbol) y el karate, de gran arraigo en el país anfitrión.