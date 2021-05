“El tema en MORENA no es perder o ganar”: Mauricio Ruiz Olaes

Por Sergio Hernández

A Mauricio Ruiz Olaes, líder de MORENA, se le dificulta hablar de Ángel Balderas y su predicción de que van a perder y entonces opta por decir que el tema no es ganar o perder.

– ¿Qué hacer con Ángel Balderas?

-Ahorita el proyecto principal es fortalecer el partido, fortalecer las candidaturas, el proyecto principal es ese y en su momento llegaran otros procesos de otras indicaciones

-Me está evadiendo

-Mira mi indicación es fortalecer este proyecto, fortalecer la campaña de la gobernadora y ahí vamos a trabajar, ahí vamos a construir y en su momento se tomarán las medidas que tengan que tomarse, pero la prioridad de la dirigencia, la prioridad del partido…

-Dice (Ángel Balderas) que van a perder

-Pues mira yo insisto que todo es respetable y son temas y opiniones personales

– ¿Es su amigo?

-Somos colegas, él es presidente del consejo yo soy presidente del comité ejecutivo como lo es el licenciado Jesús Méndez y es un compañero y creo que desde el inicio que llegue al partido ha habido respeto con todos los consejeros y con todos y así yo me he manejado con esta línea de respeto, de dialogo, tengo una relación con todos los compañeros al interior del partido y siempre he dicho que el enemigo está afuera no adentro y por eso

-El insiste en que van abajo en las encuestas…

-Por eso te digo que el proyecto es mas allá de una opinión, de una persona, hoy hay una gran oportunidad para cambiar la forma de hacer política, para distribuir diferente los recursos

– ¿Ha platicado con él?

-Sí, tenemos reuniones todos los días de comité ejecutivo hacemos planes de trabajo, hacemos proyectos y hoy coincidimos que vamos a trabajar de la mano por Morena y que tiene que ganar Morena esos procesos

– ¿Pero ya no hay inconformidad?

-Está en su derecho, es un tema personal y cada persona por supuesto tiene su albedrio de cómo van las cosas

Sobre la acusación de que las candidaturas las había hecho “en lo oscurito” Miguel Ángel Chico y Jesús Méndez dijo “lo desconozco, yo te puedo decir que lo que el miércoles, a partir de la próxima semana que tomo el cargo hasta la fecha de mi trabajo construir lo que se está haciendo y de ahí hacia atrás desconozco y no me responsabilizo de nada”

– ¿Si pierden tú vas a tener responsabilidad …por la mala elección de candidatos?

-Mira no es el tema de perder o ganar, estamos consolidando el proyecto del presidente, el proyecto de la cuarta transformación y que hoy si lo ves es muy notable, se dividió todo en dos partidos su unifico todo en dos partidos en Morena ya llevamos un gane, cada día que pasa en esta elección vamos ganando, hemos platicado con sectores que antes no llegamos, entonces ese es nuestro trabajo y eso es lo que estamos creciendo no es solo de las boletas, no es solamente tener los cargos populares sino es tema de que este proyecto siga creciendo y que hoy es la segunda fuerza en el estado como lo quieran poner y que estoy seguro que vamos a quedar en la primera o que vienen procesos que vamos a seguir construyendo

– ¿Cuál sería tu análisis puntual de la presidencia de Jesús Méndez?

-A mí me gusta echar chingadazos a los de en frente, a los panistas, priistas

-Lo malo que los chingadazos los tienes adentro

-Yo lo sé mira entendemos que Morena es algo histórico que en cuatro años de su creación llegaran al gobierno federal, lo que quiero llegar es a la falta de institucional que ha habido en Morena, lo que es cierto que Morena no es un partido político pero también ha dejado de ser un movimiento social entonces hoy está en la coyuntura de poder institucional el partido a eso quería llegar, al poco tiempo que muchos partidos toman para llegar al gobierno que es el principal o lo joya de la corona, Morena llego muy rápido al poder entonces por supuesto que en este partido consolidarse como una fuerza, el tener una jerarquía vertical hemos visto que es horizontal , todos se sienten dueños del partido, todos se sientes dueños del proyecto pero cuando este proyecto es un representativo popular no es un proyecto personal es un proyecto colectivo y a eso quería llegar es parte de la construcción del partido y es parte de estos tipos de trabajo que hemos visto