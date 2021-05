Frida Sofía explota

Agencia México

Frida Sofía retomó sus redes sociales para enviar un contundente mensaje a sus detractores luego de ver que diversos internautas la criticaron por felicitar a su madrastra Beatriz Pasquel en el Día de las Madres y además por cambiarse el apellido Guzmán Pinal por el Moctezuma (de su padre).

A pesar de que la joven cantante sigue firme en su denuncia pública contra su abuelo Enrique Guzmán por presunto abuso sexual en la infancia, ahora la hija de Alejandra Guzmán explotó contra los usuarios de las redes que la han juzgado por sus más recientes acciones.

Junto a la imagen donde se ven la crítica de algunos amantes de las redes sociales, Frida escribió: “Son posts como este y los comentarios que le siguen que en verdad me duelen. Me lastiman. Tuve el valor de denunciar el abuso que sufrí toda mi vida de parte de esas personas y la gente simplemente se burla. Siguen con lo mismo de que quiero fama, de que quién me va a mantener, estoy harta de que me humillen así, soy una mujer trabajadora y me merezco respeto como cualquier otra persona. Ustedes conocen a la artista, pero la única que la conoce como “madre” soy yo”.

“No se vale… y me duele muchísimo mi corazoncito, ¡lo único que quiero es justicia y nada más! Dejen de atacar a una víctima y defender al agresor solo por ser un ícono en el mundo del entretenimiento”, agregó la joven para manifestar que su postura no ha cambiado.

Finalmente, Frida Sofía llamó a la reflexión y destacó que por ese tipo de comentarios muchas mujeres permiten los abusos de sus agresores. “¡¿Por qué tengo que soportar tanto odio?!, ¿Por decir la verdad?, ¡¿Por tener el valor de denunciar mis abusadores?!, por eso muchas mujeres se callan, ¿te imaginas despertar y leer esto sobre ti?, ¿qué harías?, ¿cómo te sentirías?”.