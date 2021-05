Habrá viajes y si es necesario irá el gobernador

Por Rafael Rodríguez

Noticias

El candidato a la gubernatura por el Partido Acción Nacional y Querétaro independiente, Mauricio Kuri González, dijo que durante su gobierno se realizarán viajes al extranjero para la atracción de mayor inversión tema que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y que de ser necesario que acuda el gobernador también irá.

Comentó que estos los viajes que se realizaron por la presente administración del estado, mostraron el desarrollo económico que ha tenido Querétaro en comparación de otros estados del país que se han quedado atrás.

Expresó que lo mejor de Querétaro son los queretanos, además de su ubicación logística, la seguridad la certeza jurídica e indicó que todo esto se tiene que seguir incentivando para que sean más las empresas que quieran invertir en Querétaro.

Kuri González, dijo que ya han tenido acercamiento con empresas de Texas, de Michigan y se tiene que buscar que en el tema de las importaciones buscar que la inversión que se traiga genere la cadena productiva en la entidad ya que mandan productos para que aquí sean terminados.

El observatorio ciudadano de seguridad de la UAQ dijo en cuanto a la propuesta de seguridad del candidato de culpar al estado de Guanajuato que la delincuencia llega de allá a Querétaro dijeron que la inseguridad se genera aquí mismo, respondió diciendo que a lo mejor no se había sabido explicar.

“Yo quizá no me explique bien, lo que yo he dicho es que hay dos tipos de grandes retos que tiene Querétaro, el primero no permitir que entre la delincuencia organizada de otros estados, cuando fui presidente municipal de Corregidora hacíamos vecindad con Guanajuato con la zona más peligrosa de Guanajuato y que hay que blindarla, con arcos de seguridad con una policía estatal de caminos, con más drones con mucha inteligencia, la otra es la seguridad de la delincuencia común que tenemos, robo a casa habitación, robo a comercio etcétera y la mejor forma que debemos hacer es evitando a que llegue”.

Comentó que para prevenir la inseguridad del delito común se necesitan más centros deportivos, centros de cultura, centros de esparcimiento y mapeando el delito para identificar que delitos se comenten más y en que colonias y comenzarlo a combatir.

Por último, agregó que contempla la creación de cinco plantas tratadoras de agua en la zona metropolitana, y se analizara la situación de las ya existentes para determinar cuales son las que se pudieran rehabilitar porque hay muchas que son muy pequeñas y están costando mucho dinero al estado.