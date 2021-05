Presa Constitución al 7% de su capacidad

Habitantes de La Estancia se muestran preocupados por la sequía que se registra.

Por Josefina Herrera

Preocupa a habitantes de La Estancia la fuerte sequía en la que se encuentra la presa Constitución de 1917, ya que actualmente se encuentra en un 7 por ciento de su capacidad, y ante la falta de lluvias temen quede completamente seca.

El señor Gabino Vega, indicó que desde hace 10 años el agua de la presa ha ido disminuyendo, al grado de quedar casi vacía, incluso su nivel alcanzaba hasta el área de las palapas, pero desde hace tiempo no ha logrado llegar a esa zona.

Indicó que esta área siempre fue un gran atractivo para los lugareños y visitantes, es por ello que desde hace muchos años las palapas han tenido éxito, ya que además de ser un lugar para comer, la vista a la presa ha ayudado, pero adicional a ello, se realizan algunas actividades que detonan la economía de la comunidad, sin embargo hoy en día les preocupa lo que pueda pasar con el agua.

“Como ve todo esta área no tiene para rellenarse, yo creo de su capacidad no llega ni al 10 por ciento, antes el agua llegaba hasta allá por las palapas, y ahorita se observa está muy retirada, de hecho están marcados ahí los niveles, ahí están las rayas, y pues si es triste ver como está ahorita la presa a lo que era mucho antes”.

Agregó que la situación es preocupante no sólo para los habitantes sino para el sector agropecuario, pero hay varios factores que han influido para que la presa se encuentre en ese estado, y una de ellas es la falta de lluvias, por lo que es alentador que en estos días se estén registrando precipitaciones.

“Cuando se llena llega hasta las palapas, todo eso, llega hasta allá, pero pues ya tiene mucho que no nos llueve como antes, que yo recuerde ya tiene muchos años, y pues si está de preocuparse porque se nos está acabando el agua, y no sólo por la presa sino esto ya es general, y pues creo que si es muy preocupante la situación, si no la cuidamos imagínese, yo no sé que nos espera”.

Por tal motivo pidió a la ciudadanía ser conscientes en este tema, pues a nivel nacional ya se registra una fuerte sequía, y el cuidado del agua en estos momentos es vital para el futuro.