Tedioso debate

Aspirantes a la alcaldía de SJR sufren para responder cuestionamientos.

Roberto Cabrera destacó por compartir propuestas; la candidata morenista no sabe si llegará al final de la contienda o perderá la impugnación.

Por Rafael Rodríguez

Noticias

Comenzaron los debates organizados por la Universidad Autónoma de Querétaro por las presidencias municipales y tocó en está ocasión a los candidatos por la presidencia de San Juan del Río, Víctor López Jaramillo un moderador que asumió su papel con preguntas más directas tras la presentación de cada uno de los candidatos que si vieron los debates a diputados federales y pensaron que serían iguales, si no se las esperaban, siendo muy notorio que sus expresiones que les costó responderlas.

Este debate que fue largo y tedioso lo vieron mil 500 personas en vivo, con más de 10 mil comentarios, en favor de los candidatos y otros haciendo señalamientos y llegó a 14 mil reproducciones en la red social de Facebook.

A Rosa María Sinecio de MORENA, se le preguntó que si está segura de llegar a la boleta del 6 de junio y no respondió la pregunta le dio vuelta diciendo que es una mujer trabajadora, en su turno Irvin Matamoros tuvo que explicar el chapulineo de sus tres participaciones por la presidencia municipal y terminó agradeciendo al Verde esta oportunidad, el candidato del PRI, Gustavo Nieto dijo que en su partido no es que reciclen candidatos solo que dan oportunidad a quienes ya dieron resultados y no han chapulineado, Roberto Cabrera candidato de

Acción Nacional, se tardó un minuto para responder si su participación es ambición personal de poder o voluntad de servir y en los últimos segundos dijo que es por servir, Erika Rosales de Redes Sociales Progresistas, dijo que aunque emigró del Partido Verde porque que está hasta la madre de que les corten las alas y que su agenda ecológica sigue intacta, el candidato del PRD, Jairo Puente dijo que si tiene oportunidad de ganar y que no solo demostar que la elección es entre dos candidatos que solo hablan de corrupción pero no de transparencia, Juan Camacho, de Querétaro Independiente, dijo que después de votara favor del incremento del impuesto predial en el cabildo como regidor tuvo que salir a dar la cara porque se equivocó ya que una de sus propuestas era precisamente el de no incrementar este impuesto, Gilberto Ortega, candidato de Movimiento Ciudadano, corrigió al moderador que le pregunto que porque regresar a ser candidato 30 años después de haber sido presidente que si era porque no había cumplido lo que prometió en aquella ocasión, con seriedad y voz alta dijo “Son 20 años”, y que si está en la contienda es porque en el sentir de la gente ubican a su administración una de las mejores, Armando Guerrero, con nula experiencia política, dijo que no se siente utilizado por su partido el PES por la popularidad que tiene en ámbito deportivo al ser presidente de liga de fútbol en el municipio y si está participando es porque conocer las necesidades de las comunidades, finalmente, el candidato de Fuerza por México, Ricardo Badillo, dijo que no solo es empresario para hacer riqueza que también genera empleo y que no solo verá por el sector industrial.

Al hablar de seguridad las propuestas fueron las de siempre, capacitar más a los policías, mejor tecnología, integrar sociedad y gobierno nada nuevo, y se hicieron fuertes señalamientos al gobierno de Acción Nacional, que fueron ellos quienes permitieron que aumentara la delincuencia, el robo de combustible, el narco menudeo y se le cuestiono al candidato del PAN, Roberto Cabrera de parte de Gustavo Nieto candidato del PRI que hizo por la seguridad de San Juan en seis años como diputado y presidente de la comisión de seguridad.

En tema de transporte, el generar más tutas, mejores camiones que cuenten con facilidad para las personas con discapacidad es lo que propusieron los candidatos, Roberto Cabrera dijo que lo gestionara con el gobierno del estado, Irvin Matamoros que son necesarias rutas nocturnas, el candidato de Movimiento Ciudadano no supo cuanto cuesta usar el transporte público en su municipio y Juan Camacho muy a su estilo le dijo que once pesos, la candidata de MORENA, sin propuesta para el tema.

Todos abordaron el tema de género, que de llegar a ser presidentes su gabinete sería 50 – 50, menos el del Verde el no hizo comentario alguno y la pregunta original fue para el y así se lo hizo saber el moderador; Cabrera dijo que su campaña es la única con perspectiva de género y que serán más policías mujeres y más policías para las mujeres, Gustavo Nieto, que su partido ha apostado por las mujeres tanto es así que hay candidata a gobernadora y en San Juan las candidatas a los distritos locales son mujeres y atenderá el tema porque la violencia contra la mujeres creció en seis meses 260 por ciento en el municipio , el empresario de Fuerza por México que se tienen que generar mas oportunidades y Rosy Sinecio que construirá, una casa de seguridad para que desde ahí se le atienda a la mujer y se acompañe su su proceso jurídico si es necesario, Erika Rosales, fue puntual al decir que los candidatos que van a saber de violencia de género si no lo han vivido por lo que el instituto municipal de la mujer en su administración funcionará de manera correcta, Juan Rock de Querétaro Independiente dijo que la educación viene de la casa y es ahí en donde se tiene que prevenir la violencia.

En tema de desarrollo urbano, Roberto Cabrera retomó la propuesta de Mauricio Kuri de hacer una nueva carretera que conecte a San Juan con Querétaro, Gilberto Ortega propone un teleférico en tres puntos, dentro de municipio.

Este fue un debate que el que el la propuesta llegó del candidato de Acción Nacional, los descalificativos fueron él mismo, una candidata de MORENA que mostró su poca capacidad política carente de propuesta, un limitado candidato del PES, un entusiasta profesionista por el PRD, Irvin Matamoros en el verde poniendo en la mesa las propuestas de su partido, Gilberto Ortega queriendo traer su forma de trabajo de hace 20 años al presente, un empresario con ganas de querer hacer las cosas, Juan Rock siempre chicharachero pero con su misma forma de hacer política y una candidata de Redes Sociales quiso protagonismo en donde solo ella sabía hacer las cosas pero sin propuestas claras.