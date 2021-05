Valentina Crespo

“Pasa más de lo que te imaginas”

A casi dos meses de haberse confirmado la detención del actor Ricardo “N” al ser señalado por su hija Valentina de presunto abuso sexual, ahora la joven habla del tema para alentar a los niños y niñas a denunciar este tipo agresiones ante las autoridades.

A través de un video en su cuenta de Instagram, la joven de 15 años se sinceró con sus seguidores y explicó: “Vengo a hablar un poco del abuso sexual a niños y a niñas porque yo viví algo parecido, yo viví algo así de parte de un familiar, entonces quisiera hablar un poco del tema. Es muy triste, porque pasa más de lo que te imaginas, pasa en familias, pasa en todos lados, y no solo en México, en todo el mundo. Tristemente México es el primer lugar en abuso sexual infantil”.

Posteriormente, Vale dejó en claro los motivos que la orillaron a romper el silencio y hablar del tema. “Yo no vengo a victimizarme, yo solo vengo a decir que tú persona que estás viendo esto, sí tú has vivido algo parecido, algo similar, algo que te da miedo decir, que estás callada, o estás en el proceso que lo acabas de decir, y tienes miedo, en primer lugar ¡no te quedes callada y callado!, ¡lo mejor que puedes hacer en el mundo es hablar!, te liberas, denuncia, no te quedes callada y callado porque te guardas algo en el corazón que te lastima por años, te lastima mucho y te hace mucho daño. Es un proceso muy difícil, no les voy a mentir, pero es lo mejor que yo pude hacer fue eso”.

Aunque la adolescente aconsejó recurrir a los padres o familiares más cercanos para denunciar algún hecho de este tipo, de la misma forma brindó consejos para los menores que no tienen apoyo de su círculo más cercano. “Igual hay números en donde puedes marcar y te ayudan a hacer la denuncia si es que tus papás no quieren, hay muchas opciones y sé que no es fácil, sé que es muy difícil, pero en serio me duele en el alma saber que hay tantos casos, hay tantas niñas y niños callados”.

Acto seguido, la joven confesó su deseo de ser inspiración de otras personas y así se puedan castigar más acciones de este tipo. “Quisiera que mi historia pueda reflejar un poco en algunas personas en que digan ‘¿sabes qué?… voy a hablar’, porque lo han hecho y me llena el corazón (saberlo). Igual a las mamás, chequen a sus hijos, hijas, papás igual, platiquen con ellos sobre este tema, tengan cuidado”.

Por último, Valentina Crespo agradeció el gran apoyo que ha recibido de su madre, y puntualizó que a pesar de que ella también ha sido juzgada por la situación, sabe que el único culpable en este caso es su padre.

“Yo tengo una mamá que es una guerrera, que ella me ha ayudado a salir adelante en todo, que le dicen mucho ‘¿cómo no te diste cuenta?, ¿cómo la dejabas sola con él?’, (porque) era mi papá, era una persona en la que ella confiaba, ella jamás se lo imaginó, ¡jamás!… Yo jamás di alguna pista, bueno di pistas, pero no pistas de eso, sino de que me pasaban cosas naturales sin yo quererlas decir, bueno es que ahorita ya entiendo por qué eran, entonces las mamás no son culpables, aquí la única persona culpable es la que te hizo daño”, remató.