Violeta Isfel responde a críticas

Llama “morbosos” a quienes la juzgan por compartir imágenes usando poca ropa

Agencia México

Violeta Isfel decidió responder a las críticas luego de que en redes sociales ha sido fuertemente juzgada por compartir imágenes con poca ropa.

“Es polémica porque ustedes son unos morbosos espantosos, que es muy diferente, porque si observas detenidamente esas fotos que gracias a mi esposo y su ojo clínico he podido compartir, no se me ve nada, de verdad, no se me ve ni una chi&%*, ni nada se me ve”, dijo en entrevista para el programa Hoy.

Asimismo, la artista de 35 años defendió su gusto por mostrar este tipo de instantáneas en las redes sociales asegurando que ella se siente tranquila con lo que hace.

“Es tal la imaginación, es tal lo cochambrosa que tienen sus mentes, que ¡ay Dios mío!, se persignan, se asustan, y no entiendo por qué se asustan de una mujer, cuando todas somos eso, antes de ser esposas, hermanas, madres, hijas”, agregó.

Finalmente, la actriz destacó que, aunque se considera de mente abierta, lo que si no está dispuesta a hacer es grabarse en la intimidad.

“No, yo prefiero estar en la acción, a estarme grabando, no sé si podría grabarme y estar en acción, como que no disfrutas una cosa ni la otra, hay quienes ponen su tripié y así, no sé”, explicó.