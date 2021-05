COSAS QUE PEDIR A MI NOTARIO CUANDO COMPRO UNA PROPIEDAD

Por Erick Espinosa Rivera

Cuando de comprar se trata, todos ponemos un énfasis especial, pues estamos gastando o invirtiendo nuestros recursos económicos que mucho trabajo nos han costado. De ahí que contemos con frases como: “nadie está peleado con su dinero”, “lo barato, sale caro” y otras más.

Por ello es que considero importante el tomar en cuenta ciertas prácticas que, por no ser expertos en la materia podríamos desconocer, aquí dejo cinco primeras de ellas:

1.- cuando vayas a comprar, pide a tu Notario que solicite un certificado de gravámenes y un aviso preventivo. Una verificación o búsqueda de al menos 30 años te dará tranquilidad, pues en ocasiones por pagar un poco menos por un certificado de menos años, nos puede traer una desagradable sorpresa. Me explico, si en la propiedad que voy a comprar, existe un gravamen fincado hace veinte años y mi certificado sólo fue por diez años…pues nunca va a aparecer el gravamen aludido.

No con esto te sugiero que solicites un certificado de 100 años de antigüedad; creo que 30 años serían suficientes. Si eres algo nervioso, podrías pedir a tu Notario que imprima la pantalla de la computadora donde refleje los movimientos de la propiedad en cuestión en el Registro Público de la Propiedad. Asi podrás quedar muy tranquilo.

2.- no hagas operaciones con dinero en efectivo, hoy en día tenemos una ley que restringe mucho el uso de la moneda en efectivo y se sugiere que se haga por los medios bancarios que lejos de ser una burocracia, nos dan mucha seguridad, pues nuestra operación asi pagada estaría a la vista de la autoridad…(el que nada debe, nada teme). Esta ley cuyo nombre es muy largo, y que conocemos coloquialmente como “ley antilavado” nos pide ser muy transparentes con nuestros recursos, sin dejar de ver que nos está evitando el entrar a un esquema, que sin ser alarmistas, nos podría llevar al terreno de otra ley que se llama: “extinción de dominio”.

Sólo recordemos que lavado de dinero, no siempre implica drogas…sino transparencia financiera.

Entiendo que no todo lo podemos controlar al cien por ciento, pues aún tenemos en México muchas actividades, profesiones y oficios, que se desarrollan solo con pagos en efectivo. Parece que no, pero ese tipo de actividades en efectivo, también afectan o lastiman de manera indirecta a nuestra economía, por no ser formales.

3.- siendo solo congruentes con el punto anterior, pide a tu Notario que te expida una factura, hoy conocida como Comprobante Fiscal Digital por Internet, (por sus siglas CFDI).

La factura que hoy te de tu Notario, te sirve como deducible para el día que tengas ganas o necesidad de vender.

Además, por ley, el Notario debe agregar a la factura, en la mayoría de los casos, algo que fiscalmente se conoce como “complemento” que no es otra cosa que vaciar una radiografía de tu operación inmobiliaria en el mencionado documento y que en definitiva, te va a ser indispensable para cuando quieras vender, ya que el “complemento” determina el llamado “costo fiscal” que va a servir a definir tu impuesto sobre la renta cuando realices tu venta. De tal importancia es este “complemento” en tu factura, que si no lo tienes, tu costo de adquisición será considerado como “0” cero… y como consecuencia tu impuesto sobre la renta por vender, te va a salir muy caro, pues tendrás una utilidad muy grande.

4.- confirma que tanto tú como todos los contratantes, exhiban documentos en original, evitando por lo mismo el uso de copias fotostáticas. Recuerda que la identidad de las partes no es solo tarea del Notario, y tú puedes ayudar mucho exhibiendo tus documentos en original y viendo la de los demás. No se trata de divulgar información o generar morbo por lo mismo, sino de tener la certeza de que estás tratando con la persona que realmente dice ser. Ayúdanos a evitar la suplantación de personas y a evitar que se generen operaciones de “lavado de dinero” por este simple detalle.

5.- no sólo firmes y te desentiendas de tu operación. Como Notario, yo agradezco la confianza que depositas en mi, pero siempre es bueno el dar seguimiento a nuestras operaciones. Si te das cuenta, la pandemia ahora ha servido para ser utilizada como excusa para no cumplir correctamente algunas cosas en todo tipo de profesiones y actividades…. En tratándose de operaciones inmobiliarias, te invito a que una vez al mes cuando menos puedas saber directamente de voz de tu Notario, en dónde se encuentran tus trámites. Aprovecho para recordar que la tramitología de una escritura no es exacta en cuanto a tiempos, pero podría ser prudente hablar de dos meses o tres.

Ya habrá ocasión para hacerte saber más cosas debes saber cuando estés frente a tu Notario a efecto de que sigamos siendo agente de plena confianza y certidumbre.