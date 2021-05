Germain califica a Memo con 9

Necesarias penas más severas, dice el candidato del PAN al IX distrito, aunque no sabe cuáles

El candidato del PAN al IX distrito, Germain Garfias.

Por Sergio Hernández

Para el candidato del PAN al IX distrito, Germain Garfias es necesario penas más severas, en delitos como violencia familiar, pero aún no sabe cuál es la pena hoy y a donde llevarla.

“La gente quiere cercanía, la gente quiere respuesta y desde luego se han logrado cosas importantes, pero no es todo, tenemos pendientes porque la gente lo que quiere es que seamos autoridad. Yo ahorita puntual lo que traigo son penas más severas para en un momento dado para la violencia en casa … ahí es donde empieza la inseguridad, en la casa, tenemos que tocar el tema de prevención del delito, en el tema de las adicciones y legislar con penas más severas y protocolos más específicos para que no se nos puedan caer procesos por errores y que quienes cometan delitos sean castigados porque pasa mucho que quien comete algún delito ya los ves a las tres horas afuera, tenemos que trabajar mucho en eso y es un trabajo en conjunto”

– ¿Qué marca el código penal como pena y que va a proponer?

-Muchas cosas, ahorita no tengo la información, pero habría que ver qué casos en específico. En el delito de violencia intrafamiliar, ahí tengo mi propuesta en el tríptico, no queremos ver más mujeres violentadas, no queremos ver niñas violentadas.

Dijo que lo que quiere es hacer un equipo con la finalidad de las, asociaciones, porque queremos hacer algo global, queremos dar esa apertura participen y que esas sanciones cumplan con lo que quiera la gente.

-¿Es necesario una revisión del código penal?

-Si, tendríamos que revisar muchas cosas, no te puedo decir algo concreto, pero como te digo es darle más apertura e intervención de la sociedad, con mesas de trabajo que permitan tener intervención de la sociedad

Sobre el gobierno de Guillermo Vega –del cual el formo parte- dijo que en general yo veo que la gente ha visto que ha sido un gobierno muy cercano desde el principio, ha sido un gobierno de resultados desde luego con muchos pendientes y la idea es de seguir avanzando, desarrollando y seguir haciendo a Querétaro un estado referente a nivel nacional porque creo que ese es el camino correcto.

-¿Si tuviera que dar una calificación a Guillermo Vega cual sería?

-Un 9 sin lugar a dudas.