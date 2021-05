“Impulsaré plan maestro pluvial y un desarrollo sustentable”: Mauricio Kuri

“Decir que ya no se va a volver a inundar creo, desde mi punto de vista, que es un poco exagerado, porque no sabemos cómo pueden venir las lluvias, cuanto puede llover en determinado tiempo, y de qué lado. Lo que si es que hay un cambio climático bien fuerte y tenemos que ver la forma de que haya un crecimiento mucho más ordenado”.

Por Sergio Hernández

El candidato del PAN a la gubernatura, Mauricio Kuri se comprometió a generar un plan maestro pluvial y generar un desarrollo sustentable metropolitano.

Ante los estragos de las lluvias, Kuri dijo que es necesario este plan maestro pluvial y ver hasta dónde se puede llegar “decir que ya no se va a volver a inundar creo, desde mi punto de vista, que es un poco exagerado, porque no sabemos cómo pueden venir las lluvias, cuanto puede llover en determinado tiempo, y de qué lado. Lo que si es que hay un cambio climático bien fuerte y tenemos que ver la forma de que haya un crecimiento mucho más ordenado”.

En Huimilpan, el abanderado panista dijo que este problema de las inundaciones se ha ido arreglando por zonas, pero es importante –dijo- que el crecimiento de la parte metropolitana sea con una visión más sustentable, lo que pasa en Corregidora le pega a El Marqués, y luego a Querétaro y después a Huimilpan, entonces por eso el crecimiento, desde mi punto de vista ha sido no tan organizado como debió de haber sido.

Dijo que las obras pluviales “no se ven, pero si se sienten y por lo tanto hay que seguirle apostando a poder captar el agua, ya no se puede dejar, el tema del agua es tan importante que no lo podemos dejar tanto en los escases que tenemos de agua hasta cuando te llega una lluvia como la de ayer”.

– ¿Hay que reconocer que han fallado?

-Ha habido esfuerzos, yo hice muchos esfuerzos en corregidora, por ejemplo, en Pirámides para que no volverá a pasar y afortunadamente no ha vuelto a pasar. En Querétaro no ha vuelto a pasar en Santa María Magdalena se hizo lo que nunca se había hecho, por ejemplo”.

Sobre las propuestas para el campo dijo que se va dignificar el riego, para poder apostarle al seguro de catástrofe, seguirle apostando para repoblar el tema del ganado que se ha perdido y estarnos capacitando todo el tiempo, fertilizantes todo el tiempo.

“Ya le va ganando Juan Carlos”

El candidato del PAN, Mauricio Kuri se mofo de la petición de Celia Maya para que los candidatos del PT, MC y PRI: “ya le va ganando Juan Carlos Martínez”, dijo.

– ¿Usted pedirá ayuda que se le unan?

– Este es un proyecto abierto, todos aquellos que quieran venir, es un proyecto de crecimiento económico, de seguridad de ley y orden, aquí está el proyecto como lo han hecho una gran cantidad de personas.

– ¿A algún candidato le pedirá que declinara a favor de usted?

-Eso depende de ellos. Todo aquel que quiera hacerlo es bien recibido.