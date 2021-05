“Lo que interesa al ciudadano es que haya soluciones; no que este Sanmartín”: Agustín Dorantes

Por Sergio Hernández

Celia Maya está pidiendo ayuda y evidencia que va abajo del candidato a la gubernatura por el PAN y está haciendo acciones inusuales, está pidiendo una alianza con el PRI, con MC, con el PT, tratando de generar simpatías, para reactivar la campaña, dijo el dirigente del PAN, Agustín Dorantes.

Ante la aseveración de que la candidata está a cuatro puntos, dijo que no hay ninguna casa encuestadora registrada en el Instituto Electoral que dé a conocer esos números, por consiguiente, nosotros creemos que no son los números correctos, pero no estamos concentrados en encuestas, estamos concentrados en estar cerca de la ciudadanía, escuchar las problemáticas, trabajar en conjunto con ellos, para tener el mejor diagnóstico, mejores propuestas y ganar la confianza de los ciudadanos el 06 de junio. Las encuestas no votan, los votos se dan el 06 de junio y son los ciudadanos que expresaran su voluntad.

Dijo que están ocupados en nosotros mismos al final estamos ocupados justamente como ya comenté en ganar la confianza de la ciudadanía a través de lo que se ha hecho, nosotros podemos presumir los logros de los gobiernos de partido acción nacional, los logros emanados del PAN que se he hecho, que se ha dejado de hacer, los ciudadanos deben de contrastar las distintas marcas y también las distintas propuestas y eso va a ser lo importante.

“Si esta (Axeil) Sanmartín (estratega político), si esta alguien más, eso no es importante para el ciudadano lo que le interesa es que conozca su realidad y que realmente en conjunto con el trabajes en la solución para que puedas potenciar y mejorar su calidad de vida”