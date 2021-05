“No juzgo a Sonia; la gente dice que no ha regresado”: Rosa Olvera

Dice que en las encuestas va en primer lugar

Por Rafael Rodríguez

Noticias

La candidata del Partido Revolucionario Institucional, dijo que se posiciona en primer lugar en las encuestas en primer distrito federal que comprende 10 municipios, del Semidesierto hasta la sierra gorda, Rosita Olvera.

Señaló que durante los días de campaña ha caminado y lo que le piden es que regrese de verdad para atender a la ciudadanía.

Comentó que busca llegar a la cámara baja para realizar iniciativas que modifiquen las leyes para beneficio de los queretanos, principalmente dijo que buscar que en el presupuesto se brinde atención y regresen los recursos al campo, a la salud y lo trabajar en los temas comunes junto con la bancada del tricolor.

Puntualizó que ella no juzga el trabajo de la diputada que hoy pretende reelegirse, es la propia gente quien señala que no ha regresado que se ha mostrado ausente y que no se ha visto su trabajo legislativo en los dos años y medio que lleva de gestión.

Agregó que no se enfoca en lo que dicen las encuestas, por eso sigue caminando su distrito platicando con la gente, haciendo su trabajo por que la encuesta real será la del próximo 6 de junio cuando los ciudadanos salgan a votar.

Por último, Rosita Olvera dijo sentirse tranquila porque sabe que se encuentra realizando un buen trabajo por lo mismo indicó tener la confianza en el voto de los ciudadanos y de que va a ganar esta elección.