No veo el desprestigio de quien se me une; yo veo para adelante”; Roberto Cabrera

Por Sergio Hernández

Noticias

El candidato del PAN a San Juan del Río, Roberto Cabrera dijo que la alianza con Fabián Pineda no es cambio de darle trabajo.

“No hemos platicado nada de eso (darle trabajo) porque decía, un panista muy panista de aquí de San Juan del Rio que primero la A y luego la B, hay que ganar primero la elección con experiencia y liderazgo porque eso es lo que se necesita para sacar a San Juan”.

-¿Hay alianzas que cuestan muy caro?

-Yo vengo a unir a San Juan y llevarlo a un futuro bueno, a mediano plazo, voy a hacer una mesa con todos los ex alcaldes, los voy a invitar a una mesa de trabajo por San Juan del Rio porque necesitamos esas experiencias desde los que estuvieron en los 80´ para llegar hasta Memo Vega y haremos una mesa posterior al 6 de junio para escucharlos y que no se sientan incomodos

Incluido, dijo, a Gustavo Nieto (papa e hijo), que vayan los dos, finalmente tiene ese distintivo (de ex presidentes municipales) y a mí me parece una gran mesa, donde podamos compartir experiencias y reitero que necesitamos todas las visiones para que a San Juan llegue.

Dijo que él no veía el desprestigio de sus nuevos aliados “yo veo la parte positiva, yo nunca veo o he señalado a alguien, eso no me toca a mí, a mí me toca proponer, me ha tocado servir como legislador, me ha tocado trabajar como representante popular, mi personalidad es parte de mi formación, por ese camino voy a ir, respeto las normas, señalamientos y procedimientos en cuanto a lo que se haya diferido y discutido en cada elección, hemos tenido presidentes municipales y creo que le hace falta a San Juan una visión única y potenciar a San Juan requiere de todos”

En el caso de Fabián Pineda dijo que lo que le copiará en su gobierno es el programa de becas: con él surgió un programa de becas que Memo Vega mejoró y yo voy a continuar y mejorar. Había dos mil becas, ahora hay 13 mil y en mi gobierno habrá 20 mil, lo que tenemos que hacer en San Juan con la experiencia de todos en diferentes trincheras y para ganar el 6 de junio es estos respaldos porque son para sumar y multiplicar, espero que la ciudadanía vea que lo que estamos haciendo es uniendo.

Dijo que ya se han superado los temas de partido y más que los choques de partidos vemos uniones de propósitos y eso es poner y hacer las cosas como superar esas divisiones naturales que teníamos anteriormente.