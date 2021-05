Por: Apolo Urquiza

FIESTA: Algo celebraban y aún no se sabe qué, pero como buenas amigas del controvertido y seguidor de Baco, Héctor González, las candidatas a la Alcaldía y a la Gubernatura del PRI María Alemán y Abigail Arredondo, decidieron reunirse el jueves por la noche en el privado de un restaurante de Bernardo Quintana, seguramente para delinear estrategias sobre cómo no ocupar el 4to lugar en las encuestas. Durante horas departieron y conbebieron hasta qué al haber sobrepasado los horarios permitidos, fueron interrumpidas por Inspección que tuvo que desalojar el recinto y postergar la fiesta de las autodenominadas valientes, quienes como finas escapistas salieron entre la gente que era mucha, más que en cualquiera de sus eventos.

FRACTURAS: Desde la narrativa de Caín y Abel no éramos testigos de tan cruenta batalla fraterna como la que se libra entre miembros del Partido Morena. La lucha intestina por adueñarse de las candidaturas ha generado una serie de fracturas que hacen que las encuestas tengan un argumento de validez, y es que muchos militantes han anunciado públicamente su rechazo a algunos de los ungidos, mientras otros evidencian la ruptura en Tribunales Electorales y otros más no asisten a los eventos que les convocan. Lo mismo le sucede a Arturo Maximiliano en la capital queretana, a Rosy de Sinecio en San Juan del Río, que a la misma Celia Maya. Parafraseando al jerarca de la 4T pudiéramos decir que la “mafia del poder” enquistada en la cúpula de dicho partido (sin mayúscula) escuchó a unos cuantos, el menos no a los mejor posicionados y mucho menos a los que libraron muchas batallas para consolidar el proyecto de López Obrador en el Estado; Gilberto Herrera, Ángel Balderas y Alicia Colchado son tan solo algunos ejemplos. Morena está que arde, pero no prende en las preferencias.

OBRAS: Los oportunistas dirán que es con fines electorales, pero lo que es una realidad es que la capital queretana está siendo objeto de un sinnúmero de obras que elevarán la calidad de vida de los queretanos; por diversas colonias y al unísono diversos contratistas locales llevan a cabo obras de repavimentación y mejora de vialidades. Los enterados refieren que fueron semanas de planeación para que dichas acciones se dieran con celeridad, bien orquestadas y sin mayores afectaciones, tarea que recayó en Oriana López y Francisco Martínez, dos cercanos colaboradores del Alcalde con licencia Luis Nava que ocupan las carteras de Obras Públicas y Finanzas, respectivamente. Este hecho sin duda abona al proyecto reelectivo de Luis Bernardo que no tendría que llegar a aprender como el resto de sus contrincantes, por algo es puntero en las encuestas por más de 20 puntos de ventaja.