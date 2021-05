Primer debate de candidatos a la presidencia municipal de Querétaro

Por Rafael Rodríguez/ Luis Ramírez/ Marisela Rodríguez

Noticias

Se realizó un foro de propuestas convocado por el Instituto Tecnológico de Monterrey en el que se le pidió a los candidatos la presidencia municipal de Querétaro, no realizar ataques o denostaciones en contra de sus oponentes.

Durante este ejercicio los candidatos tuvieron a bien presentarse ante la audiencia que en el “live” era de 158 personas dando a conocer su propuesta.

La candidata del PRI, María Alemán realizó señalamientos en contra de Luis Bernardo Nava, candidato de Acción Nacional, haciendo caso omiso a las indicaciones de los organizares. El resto de los candidatos se condujeron bajo los lineamientos establecidos por los dos moderadores respondiendo a las preguntas que se les fueron realizando.

Al foro digital organizado por el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Querétaro, reunió a los 9 de los 10 candidatos con la ausencia del candidato de Fuerza Por México, Jesús Llamas y de Carlos Rentería de Redes Sociales Progresistas.

Luis Nava/ PAN

“He demostrado que sé cumplir”

“Hoy no es momento de arriesgar la calidad de vida de las familias queretanas”: NAVA

Voy a construir el mejor futuro posible para Querétaro, afirmó Luis Nava al participar en el foro “DECIDEMX” que organizó la comunidad estudiantil del Tecnológico de Monterrey campus Querétaro; a quienes demostró que su perfil profesional, experiencia en el servicio público y empatía con los ciudadanos lo han consolidado como el mejor candidato a la Presidencia Municipal de Querétaro.



Firme y claro en sus propuestas, el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) y Querétaro Independiente (QI) presentó su plan de trabajo a la comunidad estudiantil en un tono positivo y con visión de futuro para Querétaro; convocó a la audiencia y a cada ciudadano a conformar un gran equipo por esta capital, más allá de colores y partidos, porque afirmó que hoy no es momento de arriesgar lo ya ganado ni la calidad de vida de las familias queretanas.



“He demostrado con resultados que sé cumplir. Te invito a votar por mi propuesta porque tenemos el mejor plan, la preparación y la experiencia para resolver las necesidades y retos de nuestro municipio. No me limito a resolver los problemas existentes, vengo a innovar y a transformar”.



Respetuoso, con propuestas y sin caer en la confrontación con las y los candidatos participantes, Luis Nava afirmó que, así como actuó y tomó decisiones oportunamente para atender la pandemia, llevará a esta ciudad al mejor futuro posible para seguir en la ruta de la mejora continua; al tiempo de convocar a la ciudadanía a emitir su voto con responsabilidad y visión.



“Te invito a que te sumes a este gran equipo más allá de los colores y los partidos, porque estamos hoy para estar unidos, para estar juntos para trabajar todos por este Querétaro mejor”, finalizó.



Al término del encuentro con la comunidad del Tec de Monterrey, el hashtag #NavaPresidenteVa fue tendencia nacional en twitter y se ubicó en dicha posición por la conexión que tuvo en redes sociales, especialmente con los jóvenes.



En la persona del director interino del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro, Julio Noriega Velazco, Luis Nava agradeció a toda la comunidad estudiantil por la iniciativa DECIDEMX que fortalece a este ejercicio democrático con la visión de los jóvenes y cuerpo académico.

Propuestas

Garantizar la salud

Más infraestructura a través del arte

Más iluminación en todas las calles

Cuerpo de policía más equipado y preparado

6 ejes con 79 propuestas

Viene a innovar y transformar

Proyecto más destacado y que dará continuidad

Viaducto poniente que resolvió el problema de movilidad en, el C4, el programa con ellas para mujeres y medico en tu calle.

Vanesa Garfias/ PRD

“Secretaría de la Igualdad”

Propuestas

Activar la economía con un fondo de 500 MDP

Condonará el 30 % del traslado de dominio

Creará la Secretaría de la Igualdad

Implementará en Infraestructura un plan de desarrollo a 25 años, consensado con los colegios de arquitectos e ingenieros.

María Alemán/ PRI

“Se harán 423 obras”

Propuestas

Cuenta con un plan de 423 obras y acciones en todas las colonias Reactivará la económica en tres meses a diciembre de este mismo año

Las obras se harán con la contratación de proveedores locales

Se realizará la construcción de un Centro de gestión urbana con un plan a 20 años

Implementará el Tranvía como solución en trasporte público

En seguridad se crearán Cuerpos especializados en cada delito

Definió dentro de sus estrategias que el tranvía es lo más conveniente para el municipio.

Pensar con una visión de inclusión pensando en quien no tiene un vehículo, busca llegar también a quien sí tiene un medio de transporte y que por tiempo quiera hacer uso de este.

Sistema de transporte intercomunitario con camionetas tipo van para conectar las paradas de camión

La construcción de 1000 km. de banquetas.

Ataques

Señaló que la pérdida de empleo del 8 por ciento por pandemia y que Querétaro se convirtió en una ciudad de media tabla por la incapacidad y falta de voluntad del gobierno actual y que cada vez que el que busca la reelección haga una promesa se pregunten por que no lo hizo antes.

Indicó que se va a acabar con el negocio de cambio de suelo

Impulsar el decálogo ambiental y de sustentabilidad,

Realizar una inversión en el mantenimiento, ampliación y rehabilitación de drenes pluviales para evitar las inundaciones como las ocurridas ayer (antier) y una agencia hídrica con 5 plantas tratadoras de agua.

Jaime García Alcocer / PVEM

“Mercado de artesanías”

Propuestas

Creación y sistema de transporte de calidad con frecuencias continuas y no concesionado

Creación de la secretaria del medio ambiente

Salvaguardar ríos, plantas endémicas, reforestación planeada y organizada.

100% de las cámaras

Obras planeadas

Accesos viables para personas con discapacidad

Generación de empleos a personas con discapacidad

Participación ciudadana real

Apertura de mercado de artesanías

Apoyar a comercios establecidos

Gobierno participativo

Charly Maya/ PES

“Crearé la banca municipal”

Propuestas

Creación de fondo de apoyo para seguridad

Creación de la banca municipal

Simplificación administrativa para comerciantes

Crear el consejo municipal contra las adicciones y violencia familiar

Programa de seguridad y cámaras y c4 en las 7 delegaciones

Transporte gratuito para jóvenes estudiantes

Reactivar el turismo con apoyo a hoteleros y restauranteros

Creación de atracciones

Waltter López / PT

“Co-gobernar con la ciudadanía”

Propuestas

Visión de cambio radical

Cogobernar con la ciudadanía

Sistema integral de cuidados

Democracia directa, participación ciudadana real

Contraloría ciudadana, saber a dónde va el dinero

Reactivación de empleos y economía

Arturo Maximiliano/ Morena

“Tecnología como eje central para adaptarla en la ciudad”

Propuestas

Retomar el crecimiento económico

Implementar un plan inmediato de recuperación económica

Ir por inversionistas que dejaron proyectos pendientes o que quieran emprender nuevos negocios

Facilitar trámites y papeleo para que se puedan concluir en línea

Crear la figura de los expedientes electrónicos y la firma electrónica

Seguir invirtiendo en equipamiento y capacitación tecnológica para prevenir el delito

Fiscalía tribunal de justicia y la legislatura

Eliminar distancia entre el Querétaro prospero y el olvidado que sufre por carencias

Incrementar la cobertura al doble del transporte escolar gratuito,

Crear casa de la tecnología y rehabilitar más infraestructura deportiva y cultural

Apoyo a madres solteras

Tecnología como eje central para adaptarla en la ciudad

Robótica, inteligencia artificial e internet para modernizarnos

Acciones para reactivar la economía:

Liquidez para que la gente pueda consumir

Generar un gasto inmediato por parte del gobierno en obras e infraestructura

Plantear las condiciones para los inversionistas los nuevos y los que dejaron incompletos sus proyectos, ayudándolos a agilizar sus trámites en línea

Generar empleos

Plan de desarrollo incentivos para emprendedores:

Facilidades para poder invertir

Licencias a la palabra

Apoyos económicos a Start-ups integradas por mujeres y jóvenes

Revisión de los costos de licencias y multas

Créditos blandos tanto en la banca de gobierno como en la privada

Tere Calzada/ Movimiento Ciudadano

“50% de descuento en el predial”

Propuestas

Que ninguna familia se quede sin apoyo

Albergues dignos con mejores servicios

Apoyo a tianguis, mercados y comercios sin cobro de licencia por 3 años y extensión de horarios

Fortalecer y ampliar parques, jardines y áreas deportivas y recreativas

Comedores gratuitos en cada delegación

Perfeccionar la movilidad peatonal

Fortalecer el apoyo de becas y transporte

50% de descuento en el predial

Incentivos económicos para las familias afectas por emergencia sanitaria

Seguridad: