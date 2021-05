Reactivan balnearios

Las unidades de Protección Civil han estado pendientes de que operen dentro de los protocolos establecidos.

Por Josefina Herrera

Hugo Arena Jácome, director de Protección Civil en Tequisquiapan, indicó que a partir del cambio al “Escenario A”, los balnearios comenzaron a operar después de mantenerse poco más de un año cerrados, lo cual ha sido un respiro para este sector.

Informó que desde que se abrieron, las unidades de Protección Civil han estado muy pendientes en hacer recorridos por los cuatro balnearios con los que cuenta el municipio, sobre todo para verificar que se cumplan con los protocolos sanitarios.

“Hemos hecho recorridos por los cuatro balnearios que tenemos aquí en Tequisquiapan, y bueno ellos estuvieron un año cerrados, poquito más de un año cerrados, entonces ellos están cumpliendo no al cien, al mil por ciento con todas las indicaciones del aforo, de los controles sanitarios a la entrada, la verdad muy bien”.

Al respecto, mencionó que si han tenido gran afluencia en estos fines de semana, sobre todo porque la gente ya necesitaba acudir a estos espacios de esparcimiento, pero hasta ahora todo ha estado muy bien controlado, incluso por ellos mismos, pues lo que menos desean es una sanción por incumplimiento a las reglas de operación.

“Si ha habido afluencia de gente, la verdad es que también las personas ya estaban pues un poquito desesperadas por salir de sus casas, y los balnearios han sido una opción, y han tenido mucha gente pero dentro de sus aforos están muy vigilados, pero incluso por ellos mismos de no sobrepasar el aforo para que no haya una sanción, entonces han sido fines de semana muy tranquilos, estamos haciendo recorridos, cuentan con sus parámetros, sus paramédicos, cuentan con sus programas internos, entonces no ha habido ningún problema”.

Señaló que el mantenimiento correspondiente se les estuvo dando a pesar de que se mantuvieron cerrados, y se previnieron antes de volver a abrir sus puertas, por lo que ahora están muy pendientes de que todo funcione correctamente, pues esperan lograr recuperarse tras los meses perdidos.

Asimismo, dijo que afortunadamente los contagios han ido a la baja, lo cual está garantizando que el comercio en general vuelva a fluir y a reactivarse, pues han pasado por unos meses muy críticos, y unos negocios más que otros, pero poco a poco se ha ido avanzando de forma positiva para todos.