“36 policías cuidan a los 38 mil habitantes de Huimilpan”: Leticia Servín

La presidenta municipal con licencia, dice no saber la magnitud del narcotráfico y dice que no es la rival más débil

Por Sergio Hernández

La alcaldesa con licencia y aspirante a reelegirse por el PAN en Huimilpan, Leticia Servín dio a conocer que, para los 38 mil habitantes de ese municipio, sólo se tienen 36 elementos policiacos y ocho patrullas.

Pese a ello dijo que no hay “mucha inseguridad” lo que pasa –explicó- es que en Huimilpan se tienen polígonos con el estado de Guanajuato, lo que estamos haciendo, es reforzar con arcos lectores, con más cámaras, más infraestructura para seguridad y eso lo puede constatar en las instalaciones.

Dijo que para el cuidado de los 38 mil habitantes y la fuerza policial, su gobierno hizo redes con taxistas, con ganaderos y eso es lo que nos permite cuidarnos todos.

– ¿No le preocupa, los pocos policías y sólo 8 patrullas?

-Claro que nos preocupa, pero nadie quiere ser policía. Abrimos dos años la convocatoria y llegaron dos chicos entonces lo que pasa es que no es un trabajo fácil y son personas, no porque traigan un uniforme son inmunes al peligro, ellos tienen una familia que los espera en casa

Sobre el narcomenudeo dijo que ese fenómeno “es como cuando dicen que va a venir un huracán y no sabemos cuándo, ni de que es dimensión, todo mundo lo habla, pero nadie lo denuncia entonces esa es la parte interesante porque nosotros ocupamos las denuncias para saber la magnitud”.

Sobre el robo de ganado dijo que bajó considerablemente, ya no es con la magnitud que era antes y eso lo podemos constatar con las carpetas de investigación en la Fiscalía.

– ¿Cuál es la diferencia con Juan Guzmán?

-Pues mira cada quien su trabajo

– ¿Pero que lo diferencia?

-Por la experiencia, porque conocemos, porque es un proyecto de continuidad, pero cada quien haga su trabajo, cada quien conquista a los habitantes

– ¿No le preocupa porque electoralmente es fuerte?

-Cuando uno se preocupa se siente débil y yo no me siento débil y no me preocupa

– ¿No es la rival más débil?

-Claro que no que se preocupe el yo no