Issabela Camil revela que habla con sus hijas del romance que sostuvo con Luis Miguel

Agencia México

Issabela Camil reveló que no tiene ningún problema en hablar con sus hijas de su pasado amoroso, sobre todo ahora que está tan de moda la relación sentimental que mantuvo con Luis Miguel.

Durante la inauguración de una galería de arte de Salvador Dalí, la actriz fue cuestionada por la prensa sobre si platica con sus hijas del romance con Luis Miguel y lo que se ve en la serie, a lo que tranquilamente contestó:

“Antonia si está más interesada en cosas de mi vida y se las cuento abiertamente, no tengo nada que ocultar. Su mamá tuvo un pasado, tuvo otras relaciones y tuvo, o sea, es imposible decir, digo ¡y es hermoso!, no estoy diciendo que me lo quiero quitar de encima, simplemente es algo que no quiero compartir, pero a mis hijas les voy a hablar siempre con toda la verdad y sabrán absolutamente todo lo que quieran saber”.

Al ser cuestionada sobre si autorizó que su nombre saliera en la serie del “Sol de México”, la actriz comentó: “No, yo no autoricé nada… no es tan importante (demandar), no sé, cada quien tiene su tema… yo no tengo nada que esconder, son dos personas, cada quien tiene la manera de contar su historia, no es nada más mía, no me pertenece… no tengo los derechos yo firmados ¿de qué?, es ridículo, si fuera algo que me da vergüenza digo ¡ah bueno!, no, pasó”.

Cabe señalar que previo a estas declaraciones, Issabela dio detalles de la forma en que su madre está sobrellevando la pérdida de Don Jaime Camil Garza.

“Es un tema que me complica todavía, apenas llevamos 4 meses de la muerte de mi padre y pues es un tema que no ha sanado, si así lo puedo decir, y la apoyamos con mucho cariño estando con ella. Mi mamá es una mujer sumamente fuerte e increíble, pero ella nos apoya a nosotros, a los hijos, cuando cada uno de repente tiene su derrumbe, ella entra y platica y sana”, explicó.