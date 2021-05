Piden transportistas mayor empatía de las autoridades

Francisco Leyva Luna, coordinador nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC).

Por Josefina Herrera

Francisco Leyva Luna, coordinador nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), señaló que ha sido difícil para el transporte de carga poderse mover dentro de las ciudades, pues como hay restricciones por ciertas zonas, es complicado para ellos transitar y poder descargar.

“Una de las problemáticas que tenemos es que de todos lados te corren, a los transportistas no nos quieren dejar pasar, te quieren restringir horarios, te quieren hacer que pagues un permiso, y sí, todas esas cosas pues ya afectan, se supone hay zonas industriales y ahí sí te puedo decir, aquí en San Juan del Río si tú te metes ahí sobre avenida central, toda esa zona industrial tienen prohibido que se paren los camiones, ¿dónde se van a parar?, parece como si fuéramos una plaga, un virus o algo así, y si voy a cargar en la empresa pues me tengo que parar en una calle, como si estuviera parado en un fraccionamiento o en una unidad habitacional, pues se entiende, pero estamos hablando de que porque te van a correr en un lugar que es industrial”.

Agregó que incluso les tienen restringido el acceso por las calles principales porque son transitadas por estudiantes, sin embargo tampoco han sido accesibles con ellos ahora que no hay escuelas, sobre todo por la zona industrial, “anteriormente había el pretexto, por ejemplo en el caso de Valle de Oro, que porque las escuelas, ahora no hay escuelas, y de todos modos te corren, entonces a nivel nacional es algo que yo creo que nunca va a terminar”.

Asimismo, dijo que otra situación que viven de manera compleja es el alto cobro de las grúas, y es algo que sigue perjudicándolos pues no hay una tarifa fija y muchas de las veces éstos son excesivos.

“Ni en tu rancho puedes estar en paz, pues como que no se vale, las grúas elevan los costos según hasta 500 por ciento, pero ahorita chécalo, pide un servicio que te lleve tu vehículo de pedregoso al centro o a otra orilla, no creo que te cobren unos 600 pesos, pero si este mismo vehículo comete alguna infracción y por alguna otra cosa se lo tuvieron que llevar, o algún accidente, por ese vehículo no te van a cobrar menos de seis mil, y eso lo puedes confirmar con quien sea, porque ha habido miles de gentes afectadas, entonces no se vale, y eso es lo que se tiene que componer, y si no por lo menos en Querétaro, aquí en San Juan del Río”.

El coordinador de AMOTAC, dijo que mínimo se les cobra unos 50 mil pesos, hablando de algo muy barato, por lo que es necesario que se preste atención también en las afectaciones que sufren al realizar su trabajo.