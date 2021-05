Resumen de actividades candidatos a la gubernatura

Resumen matutino de actividades candidatos a la gubernatura del 14 de Mayo

Mauricio Kuri

En una reunión con vecinos de Zibatá, en el municipio de El Marqués, el candidato a la gubernatura, Mauricio Kuri, se comprometió a trabajar fuertemente en la prevención del delito, sin embargo, reconoció que para que este plan se concrete, se requiere la colaboración de la propia ciudadanía, y trabajar en mejorar el tejido social.

“Nadie va a hacer por la gente de Zibatá lo que la gente de aquí no haga por sí misma, por eso cuenten con un servidor para poderlos apoyar, y que este lugar tan precioso y privilegiado cada vez le vaya mejor. Para mí lo más importante es la seguridad y a partir de ahí viene todo lo bueno, como certidumbre, inversión, empleo y con el empleo estamos bien todos.”

Agregó que para mantener incidencias delictivas a la baja es necesario generar fuentes de ingresos, por lo que, en su gobierno, de resultar ganador, generará grandes alianzas con las empresas para que se vinculen con el aparato local para potencializar las bondades que tiene Querétaro.

En su inversión, el candidato a la presidencia municipal de El Marqués, Enrique Vega, destacó la necesidad de trabajar de la mano con el gobierno estatal para atender temas de prevención y combate a las adicciones, a través de mejores estrategias para el reforzamiento y blindaje, además de generar acciones, en conjunto, en materia de seguridad vial para la zona de Zibatá.

En este evento también participaron la candidata a diputada local por el XII Distrito, Verónica Galicia así como la candidata a diputada federal por el V Distrito, Erika Díaz Villalón.

Celia Maya

La candidata Celia Maya, junto a Mauricio Ruiz Olaes, presidente del Comité Ejecutivo de MORENA en Querétaro, escucharon las necesidades de las y los ciudadanos de la comunidad El Blanco en el Municipio de Colón.

Katia Reséndiz

Voceras nacionales del Partido Verde Federica Quijano y Martha Guzmán sostuvieron este día un encuentro con mujeres queretanas, dónde asistieron candidatos verdes encabezados por el Dirigente Estatal, Ricardo Astudillo Suárez, quienes se pronunciaron por poner un alto a la violencia contra mujeres como de las propuestas más importantes de este instituto político en el proceso electoral.

Ahí el Dirigente Estatal, Ricardo Astudillo, aseguro que para el Partido Verde la paridad no es un tema, es una causa, y es un aliado de las mujeres, forman parte medular de nuestra agenda. “Con las mujeres, el Partido Verde, ha sido y es un partido que tiene una agenda sólida de equidad de género y lo hemos demostrado en Querétaro con la apertura en diferentes espacios a las mujeres”.

En tanto, las voceras nacionales, quienes en el evento fueron acompañadas por la Candidata a la Gubernatura Katia Reséndiz Jaime y a la Presidencia Municipal de Querétaro Jaime García Alcocer y más candidatas, afirmaron que es urgente detener la violencia contra las mujeres e hicieron hincapié en las propuestas verdes de Refugios para mujeres víctimas de violencia y vales de canasta básica.

Bety León

La candidata a la gubernatura por el Movimiento Ciudadano, Bety León, firmó 9 compromisos con Asociaciones Civiles, entre los cuales está impulsar la aprobación y publicación de la Ley Estatal de fomento a actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

“Estamos a tiempo, más vale corregir que lamentar”, afirmó Bety León.

Juan Carlos Martínez

“El apoyo para las organizaciones de la sociedad civil será total y estará garantizado durante mi administración”, afirmó el candidato de Fuerza por México a la gubernatura, Juan Carlos Martínez tras firmar el compromiso con más de 45 organizaciones del estado.

“Me da mucho gusto y soy participe de los compromisos los cuales vamos a impulsar, soy un candidato ciudadano, vengo de un partido en el que buscamos manejar una política totalmente ciudadana, incluyente y queremos dar respuestas a la sociedad como ciudadanos que somos, yo en particular apoyo, no me opongo ni me opondré a nada que nos beneficie a los queretanos”.

Juan Carlos Martínez es el tercer candidato que firma este compromiso con las organizaciones de la sociedad civil, en el que destacan acciones como; impulsar la aprobación y publicación de la Ley Estatal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, fomentar la creación de nuevas organizaciones y el fortalecimiento de las ya existentes.

También se comprometió a otorgar estímulos fiscales y exenciones de impuestos a las organizaciones de la sociedad civil, la creación de la Oficina de Atención y Vinculación con la Sociedad Civil Organizada, que dependerá del titular del Poder Ejecutivo del Estado y destinar por lo menos el 5% del espacio público publicitario gubernamental a las causas de las OSC, entre otros.

“Estos compromisos son reales, no es un compromiso de papel, no es una mediatización, sino todo lo opuesto es para que sepan que Juan Carlos Martínez es un ciudadano consciente, este no es el primer acuerdo, ya van varios que los sigo por convicción en apoyar a todas las asociaciones que nos traigan a Querétaro con un mejor desarrollo en todos los sectores”, finalizó.