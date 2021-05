Segundo debate candidatos a presidencia municipal de Querétaro

Noticias

Teniendo como sede el auditorio Fernando Díaz Ramírez de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), los 10 candidatos y candidatas a la presidencia municipal de Querétaro participaron en el debate organizado por esta casa de estudios. Estas fueron algunas de sus propuestas y declaraciones:

Luis Nava (PAN)

Dos logros que haya tenido cuando fue jefe de la gubernatura en el tema de transporte

Por supuesto, es una pregunta muy importante, porque como jefe de la oficina trabajé no solo en este proyecto si no en los grandes retos del estado, con resultados muy importantes, lo que le permitió hacer un gran compromiso hace tres años con la comunidad universitaria hacer un transporte universitario nocturno gratuito, y esto se debió a la experiencia que obtuvo, dijo que hoy habla con resultados y hechos.

Hoy cuenta con un programa que se llama acercándote, que apoya al sistema de transporte colectivo, acercando a la gente al transporte.

Que estrategia va a implementar para garantizar que los niños, niñas y adolescentes del horario vespertino puedan retornar de manera rápida y segura sin que ello implique comprometer el gasto familiar

Dijo que ya lo hizo y va ampliar este servicio, recordó que él se comprometió con los alumnos a tener un transporte gratuito y dijo que cumplió, motivo por el cual señaló que va ampliar este programa de transporte para que los niños y los jóvenes cuenten con este servicio y escuelas particulares, agregó que ya cuenta con 50 camiones listos para que regresando de la pandemia puedan estar dando servicio.

Dijo que son ejemplo nacional al ser la única ciudad del país que cuenta con un sistema de transporte escolar, mencionó que con el transporte escolar esta fortaleciendo el tema de la educación, al ser la administración que más resultados ha dado en el tema del transporte escolar.

Contra Replica

Agradeció los comentarios y que se los lleva porque esta para trabar y resolver, dijo que por décadas el PRI les robo por que cobraban sin hacer nada, señaló que la candidata del PRI viene de ser pluri federal y ahora es pluri a regidora, y el preguntó ala candidata del PRI que cuando renunciaría a la pluri para tener credibilidad, dijo MORENA quiere engañar vacunándose con las obras mal hechas en su gobierno en la ciudad de México. Resaltó que la pregunta fue en tema de transporte escolar en el que dijo que cumplió a los universitarios y que los camiones tienen tres cámaras que graban todo el trayecto y que no se tiene que municipalizar si no que es necesario hacerlo metropolitano.

Replicas

María Alemán, PRI

Dijo que se han hecho grandes inversiones en el municipio, se requiere una coordinación con el estado para llevar a cabo los proyectos de transporte, ¿Comparte tu propuesta tu candidata a gobernadora?

Jesús Llamas, FPM

Mauricio Kuri ya hizo la presentación de una iniciativa para poder tener igualdad salarial y de igualdad para las mujeres en el servicio público, ¿se sumaría a esta propuesta?

Jaime García, PVEM

Propone 3 mil cámaras de seguridad para la próxima administración

Arturo Maximiliano, MORENA

Dijo que MORENA tiene a México en el peor momento de la historia en seguridad, que le quitaron 4 mil MDP para la seguridad y que hoy el gobierno federal reconoce a Querétaro como ejemplo en prevención.

Carlos Rentería, RSP

Dijo que por décadas ninguna administración municipal había entrado a los condominios y él encontró el cómo sí y más de 430 condominios hoy tienen nuevo alumbrado con 9 mil luminarias nuevas.

Vanesa Garfias, PRD

Dijo para que para impulsar movilidad en bicicleta se requieren cinco cosas, infraestructura que conecte a su destino, más bicicletas para ellos propone mil 500 bicicletas más, cultura de movilidad de parte de todos para el ciclista.

Tere Calzada, PMC

Señaló que como se ha ido perdiendo la cultura del reciclaje y la separación, su propuesta es que los condominios que hagan la separación no paguen recolección y quelas colonias que lo hagan se les pague por ello.

Waltter López, PT

Junto con Waltter puso el único albergue a nivel nacional para apoyar a las personas en situación de calle durante la pandemia, por lo que dijo que le cree y confía en él, por lo que lo invitó a trabajar en la próxima administración.

José Carlos Maya, PES

Propone una red de condición de agua tratada, conectando las plantas de tratamiento y utilizar esta agua para regar parques y jardines, así como la creación de presas subterráneas para captar el agua pluvial, tratarla y reutilizarla.

Arturo Maximiliano (MORENA)

Pregunta: ¿Qué certeza tiene el ciudadano que el proyecto que encabeza hoy con Morena no sea el mismo que encabeza el candidato del PAN?

“Lo más congruente que he hecho políticamente fue renunciar al PAN, dado que el partido al que entré y del que me salí no se parecen en nada, este fue cortado. No sólo lo digo yo, lo han dicho Felipe Calderón, Margarita Zavala, Carlos Castillo Peraza, Manuel Espino, Germán Martínez, estos cuatro últimos ex presidentes del PAN y un ex presidente de México.”

“El argumento principal en mi contra de la cúpula del PAN y sus aliados es eso, que fui panista pero no hay quien me acuse de ser corrupto, nepotista, ignorante, mediocre o de sumisión al poder. Reitero la firmeza de mis convicciones y que los pilares de mi proyecto son afines con el partido que me dio la oportunidad como candidato ciudadano”.

Seguridad:

Pregunta: ¿Qué estrategia en particular va a implementar para lograr un modelo de policial que permita enfrentar el problema de criminalidad?

3 pilares fundamentales:

Aumentar el estado de fuerza de la Secretaria de Seguridad, mejor equipamiento, capacitación y tecnología. Una coordinación real con municipios conurbados con el estado y la federación. La reconstrucción del tejido social, generando para niños y jóvenes más espacios deportivos, casas de la cultura, casas de la tecnología para que no caigan en el ocio, las drogadicciones o en la delincuencia.

Respuesta a las réplicas:

“La fiscalía y derechos humanos hay que trabajar de la mano con ellos, pero hay que tener observadores porque desafortunadamente no son tan independiente o autónomos”

“Los cuerpos especializados es buena alternativa, también lo traigo en la propuesta general”

“Las cámaras, no solamente tenerlas que haya una verdadera posibilidad a través de inteligencia artificial para monitoreo de cámaras”

“Luis, quizás fuiste un mal gestor de recursos, por eso no llegó el dinero”

Preguntas a los candidatos:

A Jesús: ¿eliminaría el tercer turno en el trabajo para las mujeres? ¿esto podría ser parte del plan?

A María Alemán: “no me queda claro si vas por más ciclovías, hay circuitos sin cerrar, faltan 500kms para completar los circuitos planeados en este plan”.

A Nava: “presidente municipal con licencia, veo que le hace falta calle, a nosotros nos platican otra cosa las madres preocupadas, la inseguridad ha aumentado muchísimo y me parece que hay mucho triunfalismo en su comentario”.

A Carlos Rentería: ¿cómo evitaría los fraudes de energías limpias que han resultado un fiasco?

A Walter: “El tema de home office es una herramienta para ayudar a las mujeres, madres embarazadas y también postparto, ojalá se pueda tomar como una política para apoyar a las mujeres en el centro cívico.”

Jaime: ¿Cuáles son tus propuestas preventivas para el combate al delito?

José Carlos: ¿Piensas tratar de incidir de alguna manera en el desperdicio de agua por la red dañada y la falta de mantenimiento a la misma?

María Alemán (PRI)

La aspiración real de María Alemán es llegar como regidora o como presidenta municipal

Las posiciones plurinominales están para darle certeza a los compromisos de campaña y mayor representación a las ciudadanos y ciudadanos, en estos doce años yo me he dado cuenta que lo que realmente les quita la paz a las familias queretanas son las cosas cotidianas no este tipo de discusiones.

Es aquello que se puede resolver con muy buena voluntad y poco presupuesto, la falta de agua, drenaje, calles, luminarias, lo que realmente le enoja a la gente es que el gobierno no está acostumbrado a cumplir, eso es exactamente lo que se tiene que cambiar.

Hoy vas a escuchar a quien se quiere reelegirse, prometer un montón de cosas, yo quiero que tu te preguntes porque no lo hizo antes, no solo por qué no lo han hecho nadie antes, porque la esencia política se perdió, para mí la política se trata de servir, es el cambio que yo te ofrezco.

Impulsará la creación de ciclovías, de ser positivo. Cuál será el programa en concreto y el presupuesto

Dijo que en anteriores administraciones han hecho esfuerzos de construir ciclovías, sin embargó fueron resultados de la improvisación, como lo es gran parte del crecimiento de la ciudad sin estrategia y sin rumbo, por eso están en desuso.

Lo que se tiene que hacer es escuchar a quienes hacen uso estos mecanismos alternativos de movilidad y conectarlos al sistema de transporte público de camiones y al sistema de transporte que propone que es el tranvía y el sistema de transporte comunitario.

Contra Replica

Dijo que ve la preocupación por el dinero, porque les falta visión de futuro, pero que, si se cuida el dinero, si alcanza.

Puso de ejemplo la construcción del viaducto norponiente Bernardo Quintana, señaló que costó a los ciudadanos 700 MDP, se presupuestó por la SCT en el 2014, con todo y regreso cosa que se les olvidó, poco menos de 400 MDP y al 2018 con todo e inflación sería de 580 MDP.

¿Por qué pagar una obra en 700 MDP, que debió haber costado 580 millones, o les vieron la cara o alguien se los está robando? O si fue un error de buena fe se pudo haber arreglado, un dren pluvial, los drenajes en las colonias para que no se inundaran como en recientes días.

“Yo si voy a cuidar el gasto público como si fuera mío, en mi gobierno va haber cero tolerancias a la corrupción y a la ineptitud”.

Replica

Jesús Llamas

Lo invitó a sumarse a su propuesta, la cual coincide con Movimiento Ciudadano, para crear la secretaría municipal de la mujer, que se enfocará en tres objetivos, igual entre hombres y mujeres, combate a la violencia y a la discriminación.

Jaime Alcocer, PVEM

Señaló que las cámaras de seguridad no sirven, dijo que el sábado pasado encontraron el cuerpo de una mujer en una bolsa en San Pedrito Peñuelas e indicó que como explicarán que estaba un cámara justo donde se encontró el cuerpo de Karla, que tanto presumen y que no funcionan.

Luis Nava, PAN

Dijo que ojalá hubiera hecho la mitad de lo que dice, mostro la publicidad del candidato de hace tres años, en la que prometía la mitad de tráfico y el doble de seguridad y si hubiera cumplido estaría informado resultados y no reciclando promesas, lo bueno que ya se van.

Arturo Maximiliano, MORENA

Dijo que en 12 años que ha recorrido las calles de la ciudad y se ha dado cuenta que los problemas de delincuencia no son los mismos en el centro, en Menchaca o en San Pedrito Peñuelas, por lo que propone cuerpos especializado de atención y prevención a los delitos y si se sumaría a este proyecto.

Carlos Rentería, RSP

Dijo que existe una concesión en materia de alumbrado que tiene en penumbras a muchas colonias, y llevará energías limpias cargado a energías limpias con la separación de basura, alumbrado peatonal y alumbrado a condominios.

Vanesa Garfias, PRD

Comentó que, que lastima escuchar posiciones jóvenes de mujeres con cero visión de futuro.

Aprovecho para decir a quien no está informada que he donado por convicción mi sueldo a una fundación que trabaja contra el abuso sexual de los niños.

Tere Calzada, PMC

“Tere eres una mujer que ha trabajado muy de cerca con las mujeres de la sociedad civil”, conoces de sus necesidades

Wallter López, PT

Se creará una oficina especializada para atención de la sociedad civil destinando parte del recurso de comunicación social para difundir sus actividades.

José Carlos Maya, PES

Propone el centro de gestión urbana con proyecto 20 años con proyectos estratégicos.

Tere Calzada (Movimiento Ciudadano)

Pregunta: Contribuyó al instituto municipal de la mujer, en la actualidad, ¿cree que este municipio contribuye para erradicar la violencia contra la mujer?

Tenemos bien identificado la violencia hacia la mujer, queremos erradicarla. Este Instituto de la Mujer será Secretaría de la Mujer, no vamos a permitir más un acoso sexual, una violencia psicológica o una discriminación, la igualdad ante el hombre y la mujer ese será mi objetivo”.

Preguntas a candidatos:

“Candidato Luis, me gustaría que considera dos puntos: la rampa en el transporte público para discapacitados, el adulto mayor y la cámara de seguridad. ¿Lo consideraría?”

A Jesús: Te invito a colaborar y que me des tus propuestas y a que utilices este tipo de aparato para todas nuestras mujeres queretanas en caso de un abuso o un sistema de alerta temprana.

A Maximiliano: ¿vas a trabajar de la mano con la fiscalía? ¿con la defensoría de los derechos humanos?

A Carlos Rentería: ¿Tu sistema de alumbrado sería de energías renovables?

A Vanesa: ¿Ya has en la rehabilitación de estas vías? ¿te sometes a un ISO-9000 para todo tu trabajo, estarás certificada?

Infraestructura urbana:

Pregunta: De ganar, ¿va a revocar la concesión del servicio de recolección de basura? ¿por qué?

Aquí la situación es revisar ese contrato que términos tiene y hasta donde podemos revocarlos a través del cabildo, nombrar una comisión de auditoria para que revise el contrato y sus cláusulas, si podemos revocarlo así será”.

Respuesta a las réplicas:

“Respecto al comentario del PT, el reciclaje de la basura se puede utilizar para el reencarpetado, para materiales de construcción, y varios derivados de la basura una vez separado.

“Para el candidato Maya, es necesario revocar el contrato de recolección de basura”

“Jaime, en cuanto al relleno sanitario de Mompaní, hay un estudio para presionar la basura para compactarla mientras los fluidos que contaminen a nuestros mantos acuíferos no estén presentes y depositarlos en otros lugares que reciben tóxicos”

“Para RSP, vamos a contratar esas 600 personas que se han despedido”

Preguntas a candidatos:

A Waltter: ¿estás consienten del incremento del 41 por ciento de la violencia intrafamiliar en la pandemia?, ¿cuál es tu proyecto, tu programa en los primero 100 días?

A José Carlos: debemos recuperar los mantos acuíferos

Carlos Rentería (RSP)

¿Cómo aplicará los conocimientos de la coordinación de la Maestría en Gestión Pública para lograr una gobernanza colaborativa en la capital queretana?

“Tuve la oportunidad de diseñar una maestría en Gestión e Innovación Pública que tiene el encargo de formar servidores públicos de excelencia y que se titulan con el desarrollo de una política pública que no se queda en papel si no que se lleva a la práctica”.

Replica: “Hoy las familias queretanas le destinan entre 15 y 30 mil pesos al año porque el sistema de transporte no funciona, y tan no funciona que el municipio tuvo que entrarle con un transporte escolar porque la gente no se podía trasladar en el transporte público, con RSP el transporte publico sí va”

Infraestructura Urbana

¿Qué propuesta tiene para llevar alumbrado público a la totalidad de las colonias sin que implique privatizar dicho servicio?

“En nuestro municipio hay dos Querétaros; el Querétaro que está iluminado y el otro de más de 400 condominios que no cuentan con esto lo cual propicia inseguridad y miedo en lo ciudadanos.

Tenemos que incrementar en un 50% el alumbrado público, de la cerca de 70 mil luminarias, tenemos que apostarle a 35 mil luminarias más, hacer inversión del orden de los 150 millones de pesos que sí se tiene, y en materia de privatización no vamos a rentar el servicio como en administraciones pasadas”.

Repuesta a las réplicas:

“A la candidata del PRD, sí le apuesto a la planeación del largo plazo”

“Para el candidato del PT, vamos a eliminar la concesión de la basura y de las papeleras para que se liberen los recursos y pase la basura en más colonias”

“María, lo que hay en las luminarias no es una concesión, fue un contrato de arrendamiento, Marcos Aguilar rentó las luminarias y después pagó el contrato por adelantado y no dudo que de algunas concesiones haya algún ex presidente municipal aun cobrando”

“Nava, está bien el tema de los condominios, pero necesitamos incorporarlos a que se les pague el alumbrado público”

“Arturo Maximiliano, sí vamos a tener la posibilidad de combatir la corrupción en energías renovables”

Arturo Maximiliano: Las dos propuestas del PAN Y Morena son muy parecidas, ¿le entrarías de lleno a combatir el crimen organizado en el municipio de Querétaro?

Preguntas a los candidatos:

A María: Solamente les falta un componente, primero pasemos por la municipalización del transporte, después entramos en el debate de las rutas, de ciclo pistas porque tiene que ser ya una facultad de municipalidad.

A Tere: Es urgente la revocación de la concesión de la basura y de las papeleras, con RSP vamos a recontratar a las más de 600 personas que se corrieron en la administración de Marcos Aguilar

A Waltter: En RSP vamos a empoderar a la mujer en materia de seguridad pública, con ello vamos a ayudar en serio a que se combata la violencia contra la mujer.

Jaime: ¿Tienes contemplado la coordinación con el estado y la coordinación con la guardia nacional para tu programa de seguridad?

“Esta elección del próximo 6 de junio, si votamos por la continuidad, se tendrá que votar por alguno de los dos candidatos del PAN, o votan por RSP que representa el avance hacia delante de nuestro municipio”.