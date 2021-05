Ataques, contraataques y algunas propuestas

Por Rafael Rodríguez

El debate con candidato a la presidencia municipal de Corregidora, puso a sudar al edil con licencia el panista Roberto Sosa. Los candidatos del PRI, Movimiento Ciudadano, Querétaro Independiente y el Candidato Independiente, llenaron de adjetivos a Sosa: lo llamaron, hampón, incompetente, generador de negocios dentro del ayuntamiento para su conveniencia y que se ha hecho rico con los cambios de uso de suelo.

Quien salió a su defensa fue la candidata del Partido del Trabajo, Gabriela Moreno.

Sosa Pichardo se defendió y llamó frustrados a quienes lo atacaron por más de dos horas, por pertenecer a su parecer “al peor partido político de México el PRI”, y les pregunto que en donde se encuentra el único presidente de Corregidora de su partido “Carmelo Mendieta”.

Roberto Sosa Pichardo/ PAN

“Al PRI le prestamos el balón y nos lo regresaron ponchado”

-¿Que decir a la observación de la ESFE que dijo que compraron tenis de corte vacuno y entregaron tenis de corte sintético con un gasto de 4 millones 830 mil pesos?

Lo más importante es que los niños y los estudiantes tuvieron sus pares de tenis, nosotros tenemos la responsabilidad y la conciencia de apoyar la economía de las familias de todo el municipio de corregidora, cuando entregamos estos tenis para los niños y nuestros estudiantes por supuesto que era mas importante darles sentido de permanencia de su municipio porque tenía la marca pirámide (refiriéndose a la pirámide del Pueblito) también en pro por la educación y las observaciones las subsanamos.

Tema: Desarrollo Urbano

El tema de los cambios de uso de suelo en el municipio de Corregidora, dijo, deben de cumplir con tres condiciones, legalidad, protección a la ecología y al medio ambiente y con transparencia, además dijo que la clave construir una ciudad ordenada y sustentable tiene que ver con planeación, en Corregidora se está garantizando el crecimiento para las próximas generaciones y lo que están generando como ciudad tiene que ver que no pase lo que pasa en otras ciudades del país que crecen hacia donde pueden y como pueden. “Nosotros si a los cambios de uso de suelo siempre y cuando sean responsables con orden y el tema de protección a la ecología y a la transparencia”

Contra Réplica

-No podemos detener el crecimiento de Corregidora, en su participación encuentro frustración, molestia, coraje, respeto a los candidatos que siempre han estado con sus ideales, pero en ti Héctor, Cuau, Cristi, Ádal, está frustración de haber pertenecido al peor partido político que existe en el país el PRI, el único presidente del PRI que ha sido presidente municipal díganme en donde está les prestamos el balón y nos lo regresaron ponchado.

Réplica al PRI

Antes de hablar hay que investigar, no puedes estar hablando al aire inventando datos que no son, tenemos a la policía mejor pagada de la zona metropolitana, tiene apoyo en vivienda y estudios para sus familias.

Replica a MC

En lo único que coincido contigo es que el programa es insuficiente, hoy más de 10 mil mujeres han sido beneficiarias en más de 400 mil viajes

Réplica a QI

Me voy a sentar con Mauricio Kuri, Luis Nava y Enrique Vega para planear un plan de movilidad y ampliaré mi programa de movilidad a adultos mayores y estudiantes.

Héctor Gonzáles/ PRI

“Destruiste 30 hectáreas de El Batán”

-¿Como garantizar a los ciudadanos que no los va a traicionar?

-Nunca fui expulsado del PRI, mi calidad de ciudadano que siempre ha trabajado por Corregidora lo dice todo.

En el tema de seguridad dijo que brindara servicios médicos que hoy no se otorgan en el municipio, seguros de vida y lo más importante equipo adecuado para hacer el trabajo, fortalecer el C4 con dos mil cámaras.

Ataco a Roberto Sosa:

*Te acuerdas de esta publicidad Roberto cuando hablabas de ecología y destruiste 30 hectáreas del Batán, Roberto Sosa le debes mucho que explicar al gobierno de Corregidora, esto te va a marcar por siempre

*Yo soy la opción real con fuerza las soluciones llegan y los incompetentes se van

*La inseguridad se ha deteriorado desde que tu llegaste Roberto, el homicidio creció 40%, la extorción casi se duplico, la violación 170% y el acoso sexual 350% ahí marca tu incompetencia.

*La administración actual dejó entrar al crimen organizado, esto es incompetencia o complicidad

Contra Réplica

Lo dije vamos a instalar 2 mil cámaras al C4, Roberto las cifras que cabo de dar son públicas tú las quieres esconder porque tu administración es chiquita no le quieres dar la cara a la ciudadanía, la corporación está plagada de corrupción y que el secretario de seguridad pública sea de Corregidora.

Réplica a MC

Propone 30 nuevas rutas 100 camiones nuevos para que le periodo de espera sea máximo de 15 minutos y que la tarifa se única al día.

Réplica a QI

Informarte que el 115 institucional lo permite, por ejemplo, Roberto no tuvo el carácter de hacerlo por que es chiquito su gobierno, no tuvo la capacidad de resolver.

Réplica al PAN

Roberto lo que dices es mentira contigo para dar un cambio de uso de suelo se necesitan tres cosas: Dinero, Dinero y Dinero te has hinchado de dinero haciendo cambios de uso de suelo, eres un hampón.

Cuauhtémoc Ríos/ MC

“Hay que escuchar a toda la población Roberto”

-¿Por que cambiar del PRI a Movimiento Ciudadano?

-Es buena tu pregunta, pero es muy simple, no basta con trabajar desde la función pública, cuando vemos que las necesidades no son atendidas es necesario involucrarse, porqué Movimiento Ciudadano, porque los partidos tradicionales hacen política para los partidos y Movimiento Ciudadano es para los Ciudadanos.

Transporte y Movilidad

Dijo que el crecimiento de Corregidora ha generado presión y necesidades, y los últimos presidentes han carecido de atención.

Solicitar nuevos camiones y rutas al Instituto Queretano de transporte

El programa de minivans es que son selectiva y discriminativa

Contra Réplica

*Hay que escuchar a toda la población Roberto no nada más a la señora de la Poza, y ahí no solo viven mujeres, y tienen que caminar hasta Pita o Purísima de San Rafael, hay que conocer todas las comunidades, que nos espera de una posible reelección.

Replica al PRI

Existe abandono total de los cuerpos policiacos, no existe presencia de la policía en las comunidades, se tiene que regresar a un municipio responsable.

Réplica a QI

No es criticar a las minivans, que es insuficiente y que debe de ser incluyente.

Réplica al PAN

Les quedó muy grande la responsabilidad urge un cambio en Corregidora

Saul Morales/ Candidato Independiente

“Quitar la concesión de las patrullas y videocámaras”.

-¿Como pueden confiar en un candidato que trabajo con Carmelo Mendieta?

-Es como lo que pasa en el PAN con Cabeza de Vaca o a Ricardo Anaya con el tema de la bodega que nunca pudo comprobar, tanto que su expediente esta limpio y combatió la negligencia que dejó el PAN en la administración que les antecedió denunciando un gasto excesivo en el área de protección civil de 23 mil pesos lo bajó a 3 mil 700 pesos, así como los permisos de protección civil que se hacían a modo.

Tema: Género

La violencia contra la mujer es el que resulte de un daño, físico, psicológico o sexual e inclusive amenazas en la vida pública o en lo privado, tomando en cuenta a la dirección municipal de la mujer que es la primer violentado porque ni los toman en cuenta, se necesita que este instituto esté confirmado por activistas, que la directora de este instituto no sea un dedazo y que la elija la sociedad.

Réplica al PRI

Poner orden en la secretaria de Seguridad Pública en donde se están haciendo negocios propios, quitar la concesión de las patrullas y videocámaras.

*Cuando se quema un restaurante no funcionan tus cámaras

Replica a MC

Es mejorar el programa fallido que se copio a campañas anteriores y acabar el negocio de particulares con el negocio de las minivans.

Réplica a QI

El tema del transporte no solo son camiones el municipio tiene un rezago en infraestructura, calles sin terminar.

Réplica al PAN

Es evidente el negocio que ha representado para Roberto los cambios de uso de suelo.

Gabriela Moreno/ PT

“Los policías están bien atendidos”

-¿Que participación tiene en la empresa que opera y administra el relleno sanitario El Paraíso y como beneficiaría a su hermano Juan Manuel Moreno en caso de llegar al puesto que aspira o como regidora por que también se encentra en la lista de representación proporcional?.

-Soy empresaria, pero desde hace muchos años a la fecha el tema ha sido muy polémico, no se dejen llevar por mentiras cualquier ciudadano puede tener una empresa y darle servicio a cualquier ayuntamiento es por eso que las licitaciones son públicas, mi transparencia como mujer como empresaria está en mi tres de tres que yo nada tengo que ver.

Cristina del Llano/ Fuerza por México

“Me violento el candidato del PRI”

-¿Hay valores doctrinables entre el PRI, PVEM y FPM, ¿Cuáles Serían?

-Participo en Fuerza por México, porque en el PRI no se respeta a las mujeres, en el PRI, me amenazaron me sometieron como mujer y no lo voy a permitir y no va por los valores doctrinales va por los valores como mujer, nunca voy a permitir que a una mujer se le pase por encima, en Fuerza por México si valoran a las mujeres.

*Aquí está presente el violentador y es el candidato a la presidencia por el PRI.

Réplica al PRI

Mi propuesta es brindarles seguridad social

Replica a MC

Rutas alimentadoras gratuitas

*Las minivans son un negocio de Roberto y no son una solución, no suben a hombres y niños mayores de 12 años

Réplica a QI

La movilidad en el municipio de es deficiente, en donde está el transporte eficiente, gratuito para estudiantes y adultos mayores que prometió el PAN

Réplicas Independiente

Se tiene que educar para que exista igualdad entre hombres y mujeres

Replica al PAN

En mi administración no habrá cambios de uso de suelo

Domitila Lira Arreola/ Morena

“Soy pluri, por que amo a Corregidora”

-¿Porque y para que buscar la plurinominal?

-Porque amo Corregidora y tengo la vocación de servir y quiero estar de frente ver como se administran todos los recursos.

Réplica al PRI

No me queda claro cómo vas a combatir el robo

Réplica MC

Como acercarte al IQT y que proponerle

Réplica a QI

Como convocaras a los socios de estas cooperativas

Réplica al Independiente

Tienes algún proyecto para mejorar el instituto queretano de la mujer

Réplica al PAN

Pide firmar un compromiso de no dar cambios de uso de suelo para áreas restringidas