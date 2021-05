“¿Con el PAN han avanzado en su comunidad”: Celia Maya

Noticias

Celia Maya apuntó que existen 10 candidatos a la gubernatura 7 mujeres y 3 hombres, pero que sólo dos proyectos son reales para elegir el próximo 6 de junio, el del PAN y MORENA. Reflexionó: “¿Han avanzado en su comunidad? ¿Las cosas han mejorado? entonces por qué votar por el mismo partido. El proyecto del PAN es un modelo de enriquecimiento de unos pocos, el modelo de MORENA representa la distribución económica con mayor beneficio social para hombres y mujeres de Querétaro”.

En la comunidad de San Vicente el Alto, Rocío Arredondo, explicó su propuesta de Seguridad es con mejores elementos policíacos y exámenes de control, además platicó de su propuesta de salud con doctores especialistas que brinden un mejor servicio a las 53 comunidades del municipio.

Una vecina denunció la falta de infraestructura en su comunidad, así como de servicios básicos (salud), pues mencionó que no tienen calles y que ellos mismos tuvieron que hacer una vereda para bajar al centro.

La candidata a la gubernatura se comprometió con las mujeres para rehabilitar sus casas y clínicas de salud, con doctores y medicamentos. Planteó que la pandemia volteo los ojos de la sociedad al sector de la salud y ya se identificaron sus carencias, y reafirmó que en su gobierno no se regateará el presupuesto para mejorar el sistema de salud.

Además, Celia Maya se comprometió en cuidar la integridad de las mujeres así como sus derechos, pues sostuvo que abra apoyo para madres solteras con la implementación de guarderías, ya que en ocasiones las mujeres no pueden salir a buscar empleo, por falta de lugares seguros donde puedan dejar a sus hijos, añadió que el servicio será gratuito.

Antes de finalizar el evento, la candidata pido la confianza de la gente para salir a votar el 6 de junio por ella y expresó: “Deseo que todos tenga la oportunidad de realizarse, yo no nací rica, pero tuve la oportunidad de estudiar y pude trabajar. Yo quiero gobernar porque siento que le debo a mi pueblo, estado y país. Y la vida me está dando la oportunidad de servirles, tengo el conocimiento y la preparación para gobernar. Así que de corazón les pido que me tengan la confianza de ser su próxima gobernadora”.