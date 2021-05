Julián Gil estalla con la prensa

Agencia México

Julián Gil, contrario a otras ocasiones, se mostró molesto con los reporteros que lo esperaban afuera de las instalaciones de Televisa San Ángel luego de que iniciaran las preguntas con respecto a su ex Marjorie de Sousa y su hijo Matías Gregorio.

A pesar de que el actor siempre ha respondido a las interrogantes de la prensa, en esta ocasión se mostró renuente a brindar declaraciones sobre el menor de sus hijos y su madre.

“Yo creo que ya las preguntas de… ya están demás… yo creo que ya deberíamos de empezar a cerrar el tema porque ya ni siquiera ustedes saben que preguntar acerca del tema”, externó molesto el artista.

De la misma manera, Gil pidió que tanto a él como a su ex ya no los fastidien con las mismas interrogantes de sus diferencias. “Es tiempo de dejar a Marjorie también que viva, a mi vivir, que el niño crezca y ya cuando haya noticias nuevas ya les iremos diciendo”, indicó.

Finalmente, Julián Gil se dijo en contra de las preguntas malintencionadas de algunos integrantes de la prensa.

“Incluso dudo de sus capacidades como periodistas porque la verdad, si surgiera algo, pues entonces ya preguntan, pero ya la verdad que se molestan si uno no para… paro y me hacen preguntas también que no tienen ningún tipo de sentido, bueno, preguntas porque no tienen que preguntar y después de eso otra pregunta para crear veneno, la verdad es que ya yo creo que está demás, entonces ya saben lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar, entonces esperemos que el tiempo decida y hablamos de aquí a unos años, porque de nada vale seguir hablando si vamos a estar en lo mismo”, remató.