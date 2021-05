Kuri arranca aplausos al puntualiza que “defenderé con todas mis fuerzas la vida”

Por Rafael Rodríguez

Siete de los diez candidatos a gubernatura, expusieron sus posturas y propuestas ante los temas escogidos por la Diócesis de Querétaro en el diálogo con candidatos a gobernadores del estado, en los temas de familia, Educación, Juventud y Derecho a la vida, después de escuchar las necesidades y peticiones de la iglesia católica.

En el tema más polémico que es el derecho a la vida, todos los candidatos mostraron una postura firme de derecho a la vida, pero fue el candidato del PAN, Mauricio Kuri quien fue puntual al señalar “Estoy totalmente en contra del aborto”, palabras que arrancaron las palmas de los presentes.

Al final les otorgaron el uso de la voz, por dos minutos a cada candidato para que pudieran presentar sus propuestas que han venido promoviendo durante sus campañas.

A este dialogo acudieron, Mary Ibarra del PES, Miguel Nava de RSP, Katia Reséndiz del PVEM, Raquel Ruíz, del PRD, Penélope Ramírez del PT, Abigail Arredondo del PRI y Mauricio Kuri de Acción Nacional, con la inasistencia de los candidatos del partido Morena, Movimiento Ciudadano y Fuerza por México.

Al finalizar el evento los candidatos llevaron un manifiesto elaborado por la asociación de laicos.

Mauricio Kuri/ PAN

“Estoy totalmente en contra del aborto”

Tema: Familia

Dijo que hablar de la familia es un tema de importante de la sociedad queretana, hacer una institución para la familia, porque nadie les enseño a ser padres y es necesario el apoyo y la ayuda de los profesionales.

Tema: Educación

Comentó que uno de los grandes retos es la educación y se tiene que bajar la brecha de desigualdad existente, hay que apostar a escuelas de 10, con instalaciones dignas, la escuela para padres, asimismo dijo que se tiene que hacer una alerta educativa en el estado, con becas y que ´para que los niños no entren a las adicciones se les debe poner un balón o un libro para que no tenga otras opciones, agregó que si apoya la idea de un congreso para padres.

Tema: Jóvenes

Dijo que los jóvenes tienen el activo más importante que es el tiempo, buscar que los jóvenes puedan tener sus propias empresas, apoyarlos no solo con financiamiento, también con apoyo en el camino para generar negocio.

Tema: Derecho a la vida

Voy a defender con todas mis fuerzas, el derecho a la vida, estoy totalmente en contra del aborto, no solo por ser convicción de mi partido, propia, pero lo peor que nos puede pasar es perder la vida.

Abigail Arredondo/ PRI

“Se tiene que prevenir, en el deterioro social”

Tema: Familia

La familia es el núcleo más importante en la sociedad, dijo que hoy participa, para tener un mejor Querétaro, comentó que con las nuevas tecnologías se ha perdido la capacidad de interactuar entre las personas.

Tema: Educación

Dijo que se tiene dos grandes retos en educción, uno es la pandemia y el segundo el recorte de presupuesto del gobierno federal que retiro el programa de desayunos escolares, se tienen que fortalecer y equipar las escuelas, tarifa única de transporte público, fortalecer espacios de actividad física y cultural, así como becas para nadie quede sin estudiar por problemas económicos.

Tema: Jóvenes

Comentó que impulsará programas para las empresas para que ayuden a contra ralos jóvenes y que no se les pidan dos años de experiencia, becas para quienes tuvieron que dejar de estudiar y quieran retomar sus estudios, apostara a la prevención contra la adicción a las drogas.

Tema: Derecho a la vida

Dijo que es una persona que está a favor de la vida, pero se tiene que prevenir, en el deterioro social, la falta de valores, fortaleciendo las instituciones, generando una buena calidad de vida, escuela para padres y proteger a la vida y a la integridad.

Katia Reséndiz/ PVEM

“Soy una mujer congruente”

Tema: Familia

Comentó que es una mujer congruente y que ha trabajado por muchos años, que, si bien no ha sido fácil, compartió que a ella le tocó vivir 8 años como madre soltera y comprende lo difícil que es cargar en los hombros esta responsabilidad.

Tema: Educación

Mencionó que el PVEM cuenta con una plataforma política hecho con el sentir de la ciudadanía, hoy hablar del futuro es imposible si no se cuenta con acceso a la tecnología, señaló que ellos buscan una digitalización para que todos puedan acceder a las tecnologías, apostarán por el transporte público, para que sea gratuito, otorgar el peso a peso a la UAQ y escuela para mujeres a distancia,

Tema: Jóvenes

Incrementará el presupuesto al deporte, del actual que es de 400 millones de pesos en un 50 por ciento más, otorgará créditos con tasas fijas y plazos largos para que puedan emprender, rehabilitar espacios deportivos en barrios y colonias.

Tema: Derecho a la Vida

Señaló que se debe de reconocerse como seres humanos, y ver al matrimonio como el principal vínculo de una familia, el matrimonio debe de ser el amor y no la imposición, impulsara para que se dé una iniciativa de igualdad para todos

Mary Ibarra/ PVEM

“A favor de la vida desde la concepción hasta la muerte natural”

Tema: Familia

Se definió como una mujer de valores, convencida que los valores en la familia y la familia lo son todo, porque es ahí en donde se encuentra amor y respeto, e indicó que si hoy se vive un fuerte problema de violencia intrafamiliar es precisamente porque se han perdido los valores, por ello desde el PES se trabajara en este tema.

Tema: Educación

Dijo que en el estado se cuenta casi cobertura completa en primaria y secundaria, por ello se tiene que poner atención en el medio superior y superior, para ellos se tiene que dar el presupuesto a la UAQ suficiente, ya que el presupuesto del gobierno federal ha venido a la baja del 3.6 por ciento al 3.3 por ciento.

Tema: Jóvenes

Todos los que quieran estudiar una carrera universitaria deben de hacerlo, también dijo que apuesta por el desarrollo regional mediante actividades de artes y oficios para puedan ser emprendedores y poner sus propios negocios, replicar la escuela de talentos deportivos en todo el estado.

Tema: Derecho a la Vida

Dijo estar a favor de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, que dijo que es un valor personal, señaló que las mujeres y hombres jóvenes puedan tener una educación sexual y evitar que una mujer llegue a abortar, pero que antes de los principios de cualquier partido deben de estar los derechos humanos.

Raquel Ruíz/ PRD

“No puede juzgar a quien decide tener un aborto”

Tema: Familia

Mencionó que, si bien representa a un partido que es liberal, una mujer 100 por ciento católica, viene de una familia en donde le enseñaron valores que transmite a su hijo, mencionó que hoy el país vive momentos difíciles.

Tema: Educación

Comentó que la educación es un tema complicado, porque al caminar se tiene un reclamo importante, derivado del mal trabajo del gobierno federal por un trabajo nulo, con un presidente que no ha hecho nada por la educación.

Tema: Jóvenes

Expresó que la familia y la educación son parte fundamental de la adolescencia, ya que México se encuentra a años luz de otros países, pidió que los jóvenes tienen que involucrar en el proceso electoral.

Tema: Derecho a la vida

Dijo que es una mujer provida, pero no puede juzgar a nadie a quien decide tener un aborto, porque de un lado está la educación, porque quien las lleva son los padres por un tema moral.

Miguel Nava/RSP

“La interrupción de la vida está permitida por la constitución”

Tema: Familia

Comentó que quienes están presentes, son personas que sienten y aman a su comunidad, son personas comprometidas, dijo que lo que se les pregunte se responda lo que se haría como gobernador del estado fuera de sentimientos personales.

Tema: Educación

Mencionó que la educación es la base de la transformación del país, fortalecer la formación, requiere transformar un esquema educativo a un esquema de razonamiento porque hoy no todos tienen la oportunidad de acceder a la forma de educación que se tiene hoy, el gobierno tiene que ser facilitador de la educación.

Tema: Jóvenes

Mencionó que la juventud es una etapa que te lleva a la frustración la que te despierta a la vida, y que hoy la juventud carece de muchos valores que van generando un Querétaro de mundos paralelos recayendo en las drogas, el alcohol, y que los gobiernos no les apuestan a los jóvenes, por ellos sacan su INE no para votar sino para ir a un bar o una cantina.

Tema: Derecho a la vida

Dijo que legalmente la interrupción de la vida está permitida por la constitución queretana, en caso de violación y cuando se presenta de manera accidental, dijo que es defensor de los derechos humanos, pero está compitiendo para gobernador y tiene que hacer valer la ley lejos de los colores de partido y personales.

Penélope Ramírez/ PT

“Se tiene un código penal que se tiene que acatar”

Tema: Familia

Dijo ser una mujer cabeza de familia que toma la responsabilidad de ser jefa de familia, con dos hijos de los que se hace cargo y viven con ella después de un divorcio, dijo que es importante que como gobierno se deben de comprometer de que la familia continúe siendo base de la sociedad.

Tema: Educación

Señaló que la pandemia vino a destapar la carencia que se viven en las comunidades con falta de energía eléctrica, por ellos se implementara un programa de educación mixto escuela en casa y en las aulas, desayunos fríos y calientes, con educación integral en las escuelas con cultura y arte en conjunto con las materias de tronco común y transporte gratuito para los estudiantes.

Tema: Jóvenes

Mencionó que los jóvenes no son el futuro son el presente, comentó que formarán parte de su gabinete en secretarias y direcciones, se tendrá que fortalecer la educación en los 18 municipios a nivel universitario, becas o para que estudien en el extranjero, impulsar lo que les da identidad en cada municipio como en San Joaquín el huapango.

Tema: Derecho a la Vida

Dijo que el aborto no es que una mujer no quiera tener un bebé, se tiene que buscar por qué no querer tenerlo, aunque se tiene un código penal que se tiene que acatar, pero se debe tener una buena educación sexual, ya que se ven a niños cuidando niños, por lo que es necesario abonar por una cultura que no ponga en riesgo la vida de mujeres que realizan un aborto de forma clandestina.