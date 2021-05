La felicidad de estudiar

Nuestros futuros gobernantes nos regalan parte de lo que vivieron en la época estudiantil; nos metimos a sus recuerdos e incluso nos regalaron fotos con sus maestros o sus padres que son la guía de su vida. El denominador es la gratitud a los maestros que hoy conmemoran su día.

Por Aracely Tovar

Esta celebración se la debemos al presidente Venustiano Carranza, quien en 1917 decretó que el 15 de mayo se celebrara a los maestros de nuestro país. La elección de esa fecha es gracias a que la fiesta de San Juan Bautista de La Salle coincidía con el aniversario de la toma de Querétaro.

Mauricio Kuri González/PAN/Gubernatura

“No era tan buen alumno, siempre fui muy relajiento”

El candidato del PAN a la gubernatura Mauricio Kuri González comparte que siempre he tratado de guardar en su mente a todas y todos los profesores que ha tenido en la vida, porque al final del día de todos aprendió algo, pero en especial tiene muy buenos recuerdos de Pedro Ciprés que le dio clases en sexto de primaria y de la maestra Katya, quien le dio clases en tercero de primaria y de quien se acuerda mucho porque fue su primera maestra que tuvo al llegar a Querétaro.

“Mi maestra Katya la recuerdo con mucho cariño, ella siempre tenía una sonrisa para todos y desde el primer minuto me hizo sentir en casa”, contó.

Al cuestionarle como era como alumno, Kuri González ríe y contesta que no era tan buen alumno, pues le gustaba mucho echar relajo, jugar con sus compañeros y siempre le costó mucho, pero mucho, poner atención, “me costaba mucho, pero mucho poner atención, no es que fuera burro, sino que era muy relajiento”, dijo.

“Tengo muchísimas anécdotas de mi época como estudiante, no todas se pueden contar (risas), pero siempre me acuerdo mucho de la hora del recreo o a la salida que me ponía a jugar fútbol con mis amigos, también jugábamos espiro -eso a lo mejor ni lo conocen- pero en mi época era muy divertido. Recuerdo mucho que éramos muy ocurrentes y hacíamos reír mucho a los maestros, era muy agradable poder estar con ellos y divertirnos juntos, pasar mucho tiempo de calidad”, compartió.

Finalmente, cuando se le cuestionó a Kuri González que es lo que más le gustaba de ir a la escuela inmediatamente respondió que era el poder estar con sus amigos, el platicar con ellos y hablar mucho de fútbol.

“Nos encantaba mucho hablar del poderosísimo América, que siempre era campeón, y también nos echábamos nuestras pláticas sobre el equipo de Querétaro, que en ese entonces era el Atlético Campesinos si mal no recuerdo, era una época muy agradable, la verdad la disfruté muchísimo”, concluyó.

Celia Maya García/MORENA/Gubernatura

“Yo siempre ganaba los concursos de mi escuela”

La abandera de MORENA a la gubernatura del estado, Celia Maya García, compartió, en entrevista para esta Casa Editorial que tuve tres grandes maestras que marcaron su época de estudiante: La Mtra. Celia Pedraza, la Mtra. Ángeles y la Mtra. Paz.

“Mi maestra de sexto año, Celia Pedraza -se llamaba como yo- era una mujer muy echada para adelante, luego luego se le notaba como era una mujer muy abierta al mundo, con ganas de salir adelante y muy segura de sí misma. Ella me motivó a ser abogada. También estaba mi Mtra. Ángeles, una mujer más tierna, humilde y no tan decidida como la Mtra. Celia, pero igual de importante para mí. Y finalmente mi Mtra. Paz, que yo podría decir que era la voz de la experiencia porque ya una persona mayor que siempre nos exigió mucho que reflexionáramos y fuéramos congruentes con lo que decíamos y hacíamos”, contó.

En este sentido, Celia Maya reconoce que más que los conocimientos aprendidos dentro del aula, ella agradece a todos y cada uno de sus maestros por las enseñanzas de vida que le dejaron, las cuales hasta hoy sigue recordando y apreciando con mucho cariño.

“Recuerdo que yo siempre fui buena alumna, siempre cumplía con mis tareas, aunque he de reconocer que antes no nos dejaban tanta como ahora veo a los niños. Antes era poquita tarea, nada más como para tener una responsabilidad y reafirmar lo que aprendiste en el salón de clases”, agregó.

En este sentido, la aspirante a la gubernatura compartió con gran entusiasmo la anécdota de la fotografía que hoy se publica, en donde ella es la persona que sale sosteniendo la letra “S”. Ese día había asistido a concursar en representación de los estudiantes de la Décima Zona y conoció al presidente de la República, Adolfo López Mateos.

“Yo siempre quería ir a los concursos -aunque me daba miedo porque decía que tal si me toca una pregunta que no se me-, pero siempre concursaba y a mí me mandaban como representante de la escuela y me tocó una vez ir a saludar al presidente López Mateos y en esa ocasión -era 1962- ahí entre los que coincidimos también fue el abogado y compañero de la Escuela de Derecho Carlos Sánchez Ferrusca”, contó.

Finalmente, Maya García dijo que recuerda con gran cariño su época como estudiante, en la cual, por ningún motivo, faltaba a clase, pues le encantaban a diario aprender algo nuevo.

Miguel Nava Alvarado / RSP / Gubernatura

“Inquieto, pero responsable”

El aspirante a la gubernatura por el Partido Redes Sociales Progresistas compartió que la maestra que más lo ha marcado en su vida como estudiante fue la docente Margarita Garduño Ballez, quien le dio clases en segundo de primaria cuando iba al Fray Luis de León.

“Como recuerdo a mi Maestra Margarita, ella dio clases durante sesenta años de su vida y no tengo palabras para agradecerle su paciencia, su tiempo y su amor por la docencia, pues yo siempre fui muy inquieto, aunque eso sí, muy responsable también”, contó.

De esta época como estudiante, Nava Alvarado recuerda que lo que disfrutaba de era el poder ir a la escuela y aprender al mismo tiempo que jugaba, pues así fue como iba descubriendo el mundo de la mano de sus compañeros de clase y demás maestros.

Raquel Ruíz de Santiago/PRD/Gubernatura

“Responsable, pero algo dispersa”

Para Raquel Ruíz de Santiago la madre Isabel ha sido la docente que más ha impactado en su vida de estudiante pues además de ser muy buena impartiendo clases, también tenía un estilo muy particular y único que hacía que cada día fuera muy divertido.

“Mmm como estudiante yo recuerdo siempre haber sido muy responsable pero también reconozco que algo dispersa, a esa edad yo quería solo apurarme para poderme ir a jugar resorte. Además, recuerdo que en ese entonces había un teléfono público que usábamos para hacer bromas”, recordó.

Finalmente, al cuestionarle a Raquel alguna anécdota que recuerde de su época como estudiante, compartió que la única vez que se fue de “pinta” de la escuela, fue precisamente el día en que conoció a su esposo.

Juan Carlos Martínez Cecias/Fuerza por México/Gubernatura

“Siempre esperaba a que tocará la campana para irme al recreo”

Para Juan Carlos Martínez Cecias, candidato a la gubernatura, en este Día del Maestro, reconoce que el maestro que más lo ha marcado a lo largo de su vida ha sido el profesor Salvador Ortiz, quien impartía la asignatura de matemáticas cuando era estudiante en la escuela John F. Kennedy.

“Él sabía que me costaban mucho las matemáticas, pero también sabía que las iba a poder desarrollar bien, se enfocó en pulirme y eso me hizo salir adelante, eso fue en secundaria”, recordó.

Al cuestionarle como era de alumno, Juan Carlos inmediatamente compartió que siempre ha sido muy inquieto y que esperaba a que tocará la campana para poderse ir al recreo y jugar con sus demás compañeros de clases. Sin embargo reconoce que gracias a como determinados maestros impartían ciertas asignaturas él mostró mayor interés por algunas como lo fueron matemáticas, geografía e historia.

“Los maestros siempre eran amigos y nos apoyaban, especialmente cuando iba en el San Javier, jugaba fútbol, eran importantes los partidos de fut, les gustaba mucho apoyarnos, les gustaba mucho acompañar a la selección y para mí fue una experiencia muy padre”, concluyó.

Katia Reséndiz Jaime/PVEM/Gubernatura

“Siempre fui muy platicona”

Para la abandera del Partido Verde Ecologista de México a la gubernatura del estado, Katia Reséndiz Jaime, el maestro que más ha marcado su vida ha sido el docente Leopoldo, quien le dio clases en la preparatoria y de quien atesora muy bellos momentos y consejos.

Katia comparte que siempre fue una alumna muy atenta y responsable, sin embargo, también reconoce que desde pequeña siempre ha sido muy “platicona” y amiguera, pues era algo de lo que más disfrutaba de ir a la escuela, el poder estar con sus amigas.

“Recuerdo muy bien que en una ocasión mi mamá me regañó por no salir en el cuadro de honor y yo le contesté que lo importante no es salir en el cuadro de honor, si no ser feliz”, contó mientras reía.

Penélope Ramírez Manrique/PT /Gubernatura

“Me gustaba conversar de temas sociales y económicos”

La aspirante a la gubernatura, Penélope Ramírez Manrique comparte que una de las maestras a las que más ha admirado en su vida es la docente Yolanda Pérez Mérida, quien siempre la impulsó y apoyo en temas de oratoria.

Penélope comparte que siempre fue una estudiante muy dedicada, disciplinada y responsable, por lo que siempre estuvo muy enfocada en los temas escolares, tanto que recuerda que cuando cursaba el sexto de primaria, le gustaba reunirse con otros compañeritos para hacer una mesa redonda y conversar de temas sociales y económicos.

“Disfruté mucho mi etapa como estudiante y la convivencia con mis maestros, definitivamente lo que más me gustó de esa etapa fue el poder a diario aprender algo nuevo, el estar con mis compañeros de clases y practicar varios deportes”, compartió.

Jaime García Alcocer/PVEM/Presidente Municipal

“Mi gran maestro de vida fue mi padre”

Con motivo del Día del Maestro, el candidato del Partido Verde Ecologista de México a la presidencia de la capital, Jaime García Alcocer comparte por qué deseo dedicarse a la docencia, pues dijo que algo de lo que más lo motivo fue el poder transmitir sus conocimientos a las próximas generaciones.

“Es una forma en que puedo ayudar y coadyuvar a que nuestro país le vaya mejor. Sin embargo, esta profesión es un reto constante, pues siempre hay que tratar de ser mejor cada vez, pues para mí la mejor gratificación es cuando me encuentro alumnos o jóvenes que han estudiado conmigo y me han dicho: “gracias a usted logré superarme”, “gracias a usted me he auto realizado”. Sin duda su gratitud y amistad es mi mayor satisfacción”, señaló.

Al cuestionarle a García Alcocer cual fue el maestro que marcó su vida, compartió que sin duda fue su padre, decano de la Universidad Autónoma de Querétaro, quien siempre se dedicó la docencia y de ahí su cariño precisamente por esta actividad, pues además también fue su maestro en la juventud y con ello podría decirse que fue su ejemplo a seguir.

“Puedo decir que he sido responsable, puntual, cercano a mis alumnos, dialogo con ellos, preparo mis clases, etc. En concreto soy un maestro que cumple y que se prepara día con día para poder transmitir mejor mis conocimientos”, concluyó.

Vanesa Garfías Rojas/PRD/Presidente Municipal

“Desde pequeña fui muy amiguera”

La abandera del PRD a la presidencia municipal, Vanesa Garfías Rojas, comparte que uno de los maestros que marcó y sigue marcando su vida es su hoy asesor, el Mtro. Diego Foyo López, a quien reconoció como un gran líder, un excelente político y gran ser humano de calidad.

“Como saben es mi asesor y mi maestro en esta carrera que estoy iniciando en la política, sin duda lo reconozco como un gran líder, un excelente político y un ser humano de calidad”, añadió.

Hoy Vanesa Garfias asegura que desde siempre le ha gustado el estudio y el asistir a la escuela, pues además de aprender mucho de todos y cada uno de sus maestros, tenía la posibilidad de hacer muchas amistades, mismas que hasta la fecha sigue conservando.

“Me acuerdo mucho que en la prepa yo tenía la intención de cursar la carrera de medicina, sin embargo, a mitad de semestre me interesé más por la Licenciatura en Derecho porque fui presidenta de la Sociedad de Alumnos”, añadió.

Carlos Alberto Rentería/RSP /Presidente Municipal

“Organizaba a los compañeros para faltar a clases”

Para el aspirante a la presidencia de la capital queretana, Carlos Alberto Rentería, han sido dos los maestros que han marcado su vida, por un lado, está el Sociólogo y también Premio Nobel Johan Galtung

Y por el otro está el actual Director de la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra Máxima Casa de Estudios, el Dr. Martin Vivanco Vargas.

En este sentido Carlos Rentería comparte que siempre fue un alumno muy atento en las clases, sin embargo, reconoce que también se ausentaba continuamente. De hecho, contó que una de las anécdotas que más recuerda de su época de estudiante es precisamente cuando organizó a todos sus compañeros de la secundaria para altar a clases el mismo día –ríe mientras recuerda-

Finalmente, el candidato confiesa que sin duda alguna lo que más disfrutaba de su época como estudiante era el poder compartir tiempo con sus compañeros de clases, el ambiente que se tenía en su grupo de escuela, así como el compañerismo que había entre todos.

Teresa Calzada Rovirosa/MC /Presidente Municipal

“Siempre fui traviesa, pero con buenas calificaciones”

La abandera de Movimiento Ciudadano a presidenta municipal de Querétaro, Teresa Calzada Rovirosa compartió en este Día del Maestro que una de sus maestras favoritas, durante su etapa como estudiante, fue la Mtra. Pina, quien le dio clases cuando asistió a la primaria Niños Héroes.

“Mis hermanos y yo estudiamos la primaria en la Escuela Niños Héroes con la Maestra Pina, ella nos enseñó a leer, a multiplicar y a escribir. Siempre fue muy paciente con nosotros y la queríamos mucho”, contó.

Teresa Calzada compartió que después de la primeria se fue a estudiar al Instituto Plancarte y posteriormente al Rosedal y terminó su carrera universitaria en la Anáhuac. Recordó que siempre fue la responsable de todo lo que al deporte se refería, pues siempre mostró gran inclinación por el basquetbol y el voleibol. Además de que en el día del maestro ella era la encargada de montar una obra teatral para festejarles su día.

“Tengo varias anécdotas en mi época de estudiante pues siempre fui muy traviesa pero también muy responsable, siempre con promedio de 9.5 y 10. Y Aunque mis materias favoritas siempre fueron las de Historia de México e Historia Universal, también siempre me gustó mucho jugar basquetbol y voleibol”, agregó.

Sin embargo, hay dos anécdotas que recuerda con mucho cariño, la primera cuando todos los viernes, terminando sus clases, su papá pasaba por ella y sus hermanos a la escuela para irse a pasar los fines de semana juntos a Tequisquiapan. La segunda anécdota fue la de su viaje de graduación que realizó con sus compañeros de la preparatoria donde tuvieron como invitado especial al famoso cantante Luis Miguel, con el que pasaron una tarde muy divertida cantando y bailando.