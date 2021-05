Resumen de actividades candidatos a la gubernatura

Resumen matutino de actividades candidatos a la gubernatura del 15 de Mayo

Mauricio Kuri

Mauricio Kuri González, candidato a la gubernatura del estado, estuvo presente en el ‘Diálogo con los candidatos a gobernador de Querétaro’, convocado por la Diócesis de Querétaro, en donde se abordaron los temas de la familia y la vida, educación y jóvenes. Además, se llevó a cabo la lectura y firma de un manifiesto con propuestas de los integrantes de la asociación de laicos.

Al hablar del tema de educación, Mauricio Kuri aseguró que se impulsará una alerta educativa, esto con la finalidad de ir por todos aquellos niños, niñas y jóvenes que dejaron sus estudios, y lo hará a través de becas, más infraestructura y mejor conectividad. Ahí, también señaló que se buscará una escuela para padres, y así acercar la educación a las familias queretanas.

“Para que los niños no entren a las drogadicciones, hay que ponerles en su mano un balón, un libro o una computadora, para que tengan esa oportunidad mucho antes de una adicción o cualquier otra cosa que los pudiera lastimar”.

Referente a los jóvenes, destacó que es necesario creer en ellos y brindar los apoyos necesarios para que puedan emprender un nuevo negocio, no sólo con financiamiento, sino también con capacitación, asesoría y acompañamiento.

“Yo estoy convencido de que la única forma de atacar la pobreza es la empresa y que el ingenio de los mexicanos, los valores de los mexicanos, no hay en ninguna otra parte del mundo y en Querétaro tenemos un valor agregado que son las y los queretanos, y hay que seguirlos apoyando en la especialización de la mano de obra, tenemos que buscar que a los jóvenes les vaya bien y que puedan poner su negocio”.

En el tema de la familia y la vida, Kuri González indicó que se trabajará para fortalecer el tejido social, e incluso, señaló la creación del Instituto Estatal de la Familia, donde se podrá impulsar una mejor calidad de vida.

Para finalizar su participación en el encuentro, el candidato del PAN y Querétaro Independiente pidió a las y los queretanos su confianza para llevar a Querétaro aún más alto.

“Si ustedes creen en un proyecto que vaya la ley y orden, donde vaya el crecimiento económico, la innovación, el desarrollo tecnológico, la transferencia de la tecnología y por supuesto la educación, este es el proyecto; de verdad puedo ser un gran gobernador, pero necesito de su ayuda”, finalizó.

Celia Maya

Celia Maya aseguró ante miembros del sector productivo un programa de invitación a la inversión extranjera.

“Vamos hacer una invitación a que vengan, no vamos ir de paseo […] antes de que vayan a venir les vamos a poner las condiciones si es una empresa que va a deteriorar todo el medio ambiente, no la vamos a aceptar” puntualizó.

Parte de la estrategia de inversión de empresas extranjeras contempla el cuidado al medio ambiente y los beneficios que reporte para generar empleos “queremos que se beneficien todos”, refirió la candidata de Morena.

La tarde de este viernes la Confederación Patronal Mexicana (COPARMEX) Querétaro; celebró un encuentro entre el sector productivo y los candidatos de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el que participó la candidata a la gubernatura del estado Celia Maya García.

Quien aseguró que su administración – de resultar electa- tendrá una visión social, donde se buscará evitar el desperdicio, gastar en lo necesario, transparencia y rendición de cuentas.

“Voy por el proyecto de Morena, la política es todo lo que tiene que ver con la ciudad y nuestras necesidades públicas.

Había crecimiento, pero no el desarrollo necesario, mucha gente va quedándose atrás. No voy a acabar con las empresas ni quitarle a los que tiene, solo tratar de que no quede gente rezagada” defendió la candidata morenista y magistrada jubilada.

Entre sus propuestas destacó las referentes a seguridad, el transporte y el tema del agua en la entidad. En cuanto al primero lanzó la propuesta de la policía comunitaria; para reducir el distanciamiento entre autoridad y ciudadanía, y está pueda confiar en los elementos policiacos y a su vez e policía se sienta parte de la comunidad y sea empático.

“Recurriremos a todos los adelantos en tecnología, para conservar la paz y tranquilidad de los ciudadanos.

Revisaremos las condiciones de los policías, equipo y sueldo. Colaborar con gobiernos de otros estados y blindar a Querétaro”.

La movilidad y el transporte, buscará eficientar y ampliar el ya existente, sin embargo, propuso alternativas como sistema ferroviario interurbano y la creación de un metro.

Este último sería un proyecto a largo plazo, aclaró “A final de gobierno tener una línea, pero ya quedará el proyecto para el Querétaro del futuro”.

En cuanto a la escasez de agua que azota al estado, Celia Maya, hizo especial referencia a su estrategia de captación de agua- en alguna proporción- como medida obligada para todos los hogares, así como el uso y rehabilitación de agua superficiales.

Finalmente, se le cuestionó sobre el tema de pobreza extrema en el estado de Querétaro a lo que respondió que no precisaba de tener datos de medición exactos “cuando llegue al gobierno haré los estudios” pues aseguró sabe que el problema persiste y buscará erradicarlo.

Abigail Arredondo

Abigail Arredondo candidata del PRI a la gubernatura del estado de Querétaro, a lo largo de esta campaña ha visto las grandes desigualdades que existen en Querétaro, menciona que a pesar de ser un estado desarrollado, el desarrollo no le llega a todos, no le llega al adulto mayor de San Juan del Río que está enfermo y no tiene un seguro médico, tampoco a la empleada doméstica de la capital que tiene que tomar dos empleos para llegar a fin de mes, ni al estudiante de Corregidora que tiene que caminar 40 minutos para tomar dos camiones y llegar a su destino, tampoco al trabajador Amealcense de Cerro del Gallo que tiene que pagar $80 pesos de transporte para trabajar una jornada por la que le pagan $140 pesos al día.

“Hay mucha gente valiente que está lista para salir a pedir un cambio, como gobernadora se los voy a dar, es lo justo y necesario”, destacó Abigail Arredondo.

Asimismo, la candidata Abigail menciona que va a poner el piso parejo a través de las siguientes acciones:

*La primera; será la transformación del helicóptero que está al servicio del gobernador, para crear una Ambulancia Aérea, que esté al servicio de la gente y no de los políticos.

*Las estancias infantiles volverán a ser un apoyo para las madres trabajadoras porque es lo justo, los niños queretanos ya no estarán a su suerte mientras sus mamás trabajan, de igual forma establecerá acuerdos con las empresas privadas para que abran guarderías y ludotecas para apoyar a sus madres trabajadoras.

*El tema del agua duele en Querétaro, se va a garantizar el acceso 100 por ciento no solo al agua, sino también al drenaje y a un piso firme, la finalidad es que ningún queretano esté lejos del agua cuando termine el gobierno de Abigail.

*De igual forma, no habrá un solo queretano o queretana pasando hambre, el hambre se va a ir de Querétaro, especialmente la que afecta a la niñez, donde se va a emplear un programa de apoyos alimentarios para más de 100 mil personas que actualmente viven en situación de pobreza extrema.

*De la mano con la Ley de Vivienda para un Hogar Digno y Decoroso, se va a ejecutar el programa Casa Queretana, para que toda familia tenga acceso a un hogar digno y seguro, donde puedan cuidar de sus seres queridos.

Finalizó diciendo Abigail Arredondo que Querétaro tiene que crecer de forma más pareja, Por ello se van a establecer cadenas micro productivas conforme a la actividad económica de cada región, para que la productividad e ingreso lleguen a todos los rincones y no sólo a los grandes centros urbanos, no podemos vivir en medio de tanta desigualdad, requerimos de un Querétaro próspero para todas y todos.

Bety León

Durante esta semana, la candidata de Movimiento Ciudadano ha recorrido los municipios de Colón y Tolimán en los que se ha hecho acompañar de las y los aspirantes a cargos públicos para esas demarcaciones.

Sostuvo que en Tolimán “ya saben que no tienen que votar por los mismos de siempre, porque sí hay otra opción para corregir la desigualdad con justicia”.

En Colón, la candidata a presidenta municipal, Mireya Ibarra, la acompañó en el recorrido por el tianguis en el que dialogaron con los comerciantes para dar a conocer sus propuestas para el gremio, así como para escuchar sus necesidades.

Miguel Nava Alvarado

El candidato a la Gubernatura del Estado, Nava Alvarado, acompañado de candidatas y candidatos a Presidencias Municipales, diputaciones locales y federales, firmaron el “Pacto por las OCS’s” que unidas representan a más de 40 asociaciones civiles.

En este contexto, Miguel Nava destacó la importancia de la organización social para ciudadanizar el ejercicio público: “…es necesario que la sociedad tome parte en los asuntos públicos, es un error apostar todo a los gobiernos actuales…”

Nava Alvarado señaló la trascendencia de la convocatoria de RSP, pues sumaron en este acuerdo más de 12 candidaturas en un lugar, luchando todos por un Querétaro democrático y un gobierno de ciudadanos honestos y comprometidos.