EL HORIZONTE DE LA ESPERANZA

“ En la misma esperanza y en memoria de nuestro hermano sacerdote Hugo Rayón y de nuestro sonriente amigo David A.Vallarino Campbell”

P.Prisciliano Hernández Chávez, CORC.

“La angustia,-había escrito Kierkegaard, es el terror del espíritu finito ante su propia finitud”. Esto es lo que ha permitido a Heidegger elaborar su filosofía y entender a la persona humana como ser para la muerte o también en cierta medida la problemática que vive Miguel de Unamuno. Puede ser la nuestra como un momento en el cual surge la angustia entre la postura oscilante entre ser o no ser; el dubitativo desaparecer para siempre a nivel ontológico de no ser o conservar el hálito de vida, más allá de la corporeidad. No se trata de cuestión menor, pues nos lanza a responder a unas de las preguntas trascendentales de la vida: ¿por qué vivo y para qué? ¿Cuál es el sentido radical de la vida? ¿Existe una vida después de esta vida? Sus respuestas se pueden trivializar o perder ante la visión unidimensional del diario acontecer que nos afecta, ante la preocupación de lo inmediato, o simplemente ante las distracciones que atrapan nuestra atención tan acechada hoy.

Las respuestas existencialmente vitales se tornan urgentes ante la separación dolorosa de seres queridos y entrañables, como nuestros familiares o amigos. Algo de ellos se queda con nosotros y algo de nosotros se va con ellos.

Platón sentenció que la filosofía es una meditación de la muerte; afirmación profunda que nos lleva de la mano a pensar la vida en perspectiva personalizada y honda. No se termina la vida del ser humano, como una planta que se marchita o una vela que se apaga; así aparece ante nuestros ojos. Cesa su ejercicio en el tiempo, pero se inicia la eternidad. Se apunta a la consumación plena o al fracaso que no tiene vuelta atrás. Si la mente humana es capaz de abstracción y, por tanto, de ir más allá de lo sensible a lo inteligible; más allá de lo neuronal orgánico, ahí está una dimensión que apunta a una pervivencia incorruptible, más allá de esta vida; la vida humana personal no puede morir del todo; también la pervivencia del ‘yo’, a pesar del cambio celular. Esa sed de infinito por la verdad, la bondad, la belleza, el amor, no puede ser vano o vacío que se pierda en el ‘sín sentido’; es un deseo natural que apunta a esa verdad, bondad, belleza, amor, plenos que no se cumplen del todo en la vida presente, luego es plausible pensar en la posibilidad real de su alcance más allá de este tiempo.

El fundamentar filosóficamente la existencia de Dios con las pruebas ofrecidas por Santo Tomás de Aquino o aquellas de san Agustín, nos permiten clarificar mejor esa orientación esencial del ser humano hacia Dios mismo, causa primera y fin último: ‘nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta no descansar en ti’, como leemos en ‘las Confesiones’, esa obra magistral del mismo Agustín de Hipona.



En la Santa Biblia, particularmente en los libros sapienciales como Job,Qohelet, Sirácide, Sabiduría, en incluso el libro oracional de los Salmos, encontramos el aspecto sapiencial sobre la ‘muerte’. Reza el Salmo 90, 12: “Enséñanos a llevar la cuenta de nuestros días para que obtengamos un corazón sabio”. En el libro de Job se atisba una cierta retribución,- más allá de la recuperación de sus bienes y familia, frente al justo que sufre; el libro de la Sabiduría ya se plantea propiamente una cierta retribución después de esta vida terrenal: “La vida de los justos está en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros, una completa destrucción. Pero los justos están en paz” (3, 1-6). Entonces se está más allá del planteamiento heideggeriano para quien vivir es morir; morir sería el fin absoluto de la vida humana.

El vuelco radical de la muerte, lo ofrece la visión cristiana; el ser humano es un ser para la eternidad, aunque esté en el tiempo y sea frágil y vulnerable.

En el Nuevo Testamento está presente la dimensión sapiencial de la muerte; tener cuidado de la codicia, por más bienes que se acrecienten, la vida no depende de acumularlos: “Pero Dios le dijo: ‘¡Insensato! Esta misma noche tendrás que entregar tu vida’ ” ( Lc 12,20).

Por el triunfo de Jesús sobre la muerte, nuestra consideración sobre ella no puede circunscribirse al aspecto existencialista secularizado; va, más allá de lo sapiencial, aunque lo incluye y lo supera. Con su muerte Cristo ha destruido nuestra muerte. Nuestra muerte no es la misma de antes, ni la de aquellos que no tienen esperanza. “Cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que dice la Escritura: ¡La muerte ha sido devorada por la victoria! ¡Muerte!, ¿dónde quedó tu victoria? ¡Muerte!, ¿dónde quedó tu aguijón?El aguijón de la muerte es el pecado, y lo que le da fuerza al pecado es la Ley.¡Demos gracias a Dios que nos dio tal victoria por nuestro Señor Jesucristo! (1 Cor 15, 54-57). “Porque el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, es porque todos murieron. Y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para quien murió y resucitó por ellos” ( 2 Cor 5, 14-15). Hemos sido bautizados en la muerte de Cristo para resucitar con él a una nueva vida (cf Rom 6,3). San Ambrosio en su obra ‘sobre el bien de la muerte’, nos señala que la muerte de Cristo, es ya la transformación del universo; cada uno se debe ir transformando, pasar de la corrupción a la incorrupción, de la mortalidad a la inmortalidad, de la turbación a la paz. La visión de la muerte desde la Pascua de Cristo, que nos involucra en su misterio, fundamenta nuestra esperanza. Si antes se recalcó el aspecto sapiencial de la muerte, la Iglesia nos ofrece en el Ritual de Exequias,- reformado por impulso y mandato del Concilio Vaticano II, nos invita a recalcar esta dimensión pascual de la muerte: ‘La liturgia cristiana de los funerales es una celebración del misterio pascual de Cristo, el Señor’. Aún en medio del dolor, se resalta esa dimensión pascual, con los cantos, el aleluya, los prefacios; nos invita a la serenidad y a un saborear la victoria de Cristo, pues la muerte ha sido transformada en triunfo de Cristo (cf 1 Cor 15, 55).

En la celebración de la Ascensión del Señor hemos de adherirnos al ejemplo y mandato del Señor, de proclamar esta Buena Nueva en él, quien fundamenta nuestra alegría y nuestra esperanza, porque Cristo el Señor, es la resurrección y la vida, el que cree en él aunque muera vivirá (cf Jn 11, 21-26).

Este horizonte de esperanza, se dirige, por supuesto a un bien que está más allá de los problemas inherentes a la vida humana, fuera del tiempo, que hemos de alcanzar como el bien por excelencia; es el motor principal de la orientación fundamental de la vida y de la misión; no la muerte, sino la vida sin fin y gozosa en el Señor. La libertad que el Señor nos da es la libertad de la nueva vida en la esperanza de la gloria. Se vive en el presente la salvación creída, que orienta necesariamente a la esperanza no solo de lo que habrá de venir,-la parusía, sino lo definitivo, la vida eterna feliz. Cristo es pues, la esperanza de la gloria (Col 1,27). Su mensaje es el centro de nuestro quehacer cristiano(Mc 16, 15-20). La fe y la esperanza en Cristo, son dos momentos que llevan a dinamizar el amor, por el Espíritu Santo que nos ha sido comunicado (cf Rm 5, 5). El Padre Dios en Cristo nos da la salvación de modo que colaboremos a realizarla. Nuestra vinculación en Cristo por la fe y la esperanza, deben de ser la fuerza de todo aquello que se realiza en la historia por el amor a toda prueba.

Cada vez aumentan aquellos que viven solo el aquí y el ahora, sin un mañana, sin un horizonte. Ciertamente que se viven muchos desencantos y desesperanzas. La violencia que no mengua, los políticos agoreros maestros hábiles de la esgrima sofística, del nivel hueco de bienestar, de grandes posibilidades técnicas, de medios para pasar el tiempo y divertirse; pero el fantasma de la muerte nos pisa los talones, por eso se le huye a esa consideración sapiencial, aguafiestas.

Se trata de recuperar la esperanza en Cristo en el que ‘habita corporalmente la plenitud de la divinidad’ (Col 2,9). Es el mediador de nuestra plena felicidad en la gloria eterna.

El desarrollo prodigioso en todos los campos, verdaderamente sorprendentes, y más lo que está por venir,sin embargo, no nos libera de todos nuestros males. ¿Quién nos librará del mal insidioso que persigue a la persona, a la familia y a las sociedades? ¿Quién nos librará de la muerte, tan cierta en su acontecer y tan incierta en su tiempo y en su modo?

Cristo nos abre a este horizonte de esperanza; sana las heridas que nos han dejado nuestros seres queridos que nos han precedido en el paso de la muerte; nos libera de las cadenas de la muerte y de la tristeza. Él es nuestra Esperanza, él es nuestra Alegría. Él nos lleva a realizar en el tiempo el proyecto del Amor de Dios que se culmina en la vida sin fin. Él nos lleva a pregustar ya desde ahora lo que es el Cielo, esa relación de plena comunión con Dios, cuya esencia es el Amor eterno. Este es nuestro horizonte inconfundible e inquebrantable de quien escucha a Jesús y sigue sus huellas.