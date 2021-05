Pandemia afectó proveeduría en sector automotriz

Por Tina Hernández

A través de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se compartió que debido a los efectos de la pandemia en las unidades económicas, las empresas proveedoras de la industria automotriz mantiene dificultades para dotar a esta industria troncal de los materiales y materias para la fabricación de vehículos.

El presidente de la Coparmex Querétaro, Jorge Camacho, compartió que si bien la industria automotriz inyectó miles de millones de dólares para dinamizar su producción, las empresas proveedoras no han logrado alcanzar el nivel de producción que requiere la industria troncal, lo que ha generado una desaceleración en este sector.

“La industria automotriz en Estados Unidos le ha metido miles de millones de dólares a recuperar la economía. La cual empieza a generar esa demanda, y México, Querétaro en particular somos una industria de autopartes, pero hay una cadena de suministro, y en esta pandemia no todas las empresas de la cadena de suministro pues aguantaron, algunas cerraron y no solo la automotriz, sino en todas la industria”.

Aunque el empresario indicó que hasta el momento no se registran paros técnicos en la industria de las autopartes en Querétaro, sí se conoce que la problemática alcanzó niveles mundiales, con afectaciones principalmente en la industria estadounidense y europea.

El líder de los empresarios confió en que la desaceleración sea a corto plazo, sin embargo aseveró que esto depende de la respuesta de los gobiernos ante las crisis de salud y económica, así como la respuesta de la ciudadanía ante las medidas de seguridad sanitaria.

“Las empresas de materiales o de proveeduría no están en la capacidad está en situación crítica para poder surtir lo que corresponde de los componentes, y ya se hablaba de voces que podrían llegar a suceder esto en la industria automotriz, que ya sucedió de qué tamaño, aún no sabemos pero sí es algo que se venía venir de alguna manera”.