“En 13 días les voy a ganar”: Alejandro Pérez

Rafael Rodríguez

Alejandro Pérez, candidato del Movimiento de Regeneración Nacional, al segundo distrito local, tras ser bajado por el IEEQ en los primeros días de campaña, le fue regresada su candidatura hace apenas un par días atrás dejándolo con solo 13 días para hacer campaña, los cuales dijo que son suficientes para ganar.

Explicó que ha trabajado en el distrito desde tiempo atrás lo que hace de su candidatura un proyecto consolidado y no que viene de la improvisación, motivo por el cual considera que los días que le quedan para hacer campaña serán suficientes para reafirmar su compromiso con los habitantes del local.

“Hoy el trabajo que se he hecho nos ayuda a decir que no estamos en desventaja a pesar de que solamente tenemos pocos días”.

Señaló que este distrito es uno de lo más olvidados, con grandes índices de criminalidad, en colonias Santa María Magdalena, la Sierrita, San Pedro Mártir, las cuales también tiene problemas de drogadicción y movilidad.

Mencionó que el problema que se tiene en particular en la colonia Santa María Magdalena que hace que se inunde, es que cuenta con un drenaje muy viejo al ser una de las colonias fundadoras de Querétaro, por lo que al día de hoy ese drenaje no ya no es suficiente y se necesita una rehabilitación de esta red, pero al no ser una obra que genere una rentabilidad electoral las autoridades no la hacen, porque es una obra que no se vería a los ojos de la gente al ir enterrada.

Agregó cuenta con una buena relación con Laura Polo quien ocupó la candidatura cuando a el se la retiraron ya que él no la impugnó a ella, sino el actuar del Instituto Electoral del Estado de Querétaro que no tenía razón para dejarlo sin la oportunidad de competir y eso así lo entiende su compañera de partido.