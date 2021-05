“En los primeros 30 días se revisarán las concesiones del transporte público”: Celia Maya

Noticias

Celia Maya García, candidata a la gubernatura de Querétaro por MORENA visitó el municipio de Corregidora en compañía de Omar de Jesús Nava, candidato a la Diputación Federal por el V Distrito y Francisco Cienfuegos, candidato a la Diputación Local por el VI Distrito.

En un evento organizado por militantes del partido la candidata Celia Maya expuso sus propuestas de campaña basada en tres ejes fundamentales: seguridad, agua y transporte.

Explicó: “En seguridad, vamos a implementar un buen sistema de seguridad, donde la gente tenga confianza en el policía y no miedo, donde los niños se puedan acercar al policía en busca de ayuda, y no lo contrario. Vamos a tener los avances tecnológicos que existen, y se aplicará la ley, por el bienestar de la paz social que hemos generado en nuestro estado y la cual la vamos a conservar”.

Prosiguió la candidata: “El agua es importante y la vamos a cuidar, con un programa de cosecha y captación, revisaremos la administración y cómo se está distribuyendo el agua en el Estado, vamos a revisar los contratos, tengo el compromiso que en todo el estado los ciudadanos tengan agua potable en su domicilio. Necesitamos cuidar el medio ambiente, porque el cambio climático está provocando inundaciones y sequía. Además, vamos a tener un programa de reforestación para equilibrar el ciclo del agua”.

Sobre su propuesta de transporte la candidata dijo que se abordará el problema de fondo, y se iniciará con una reingeniería de tránsito, con mejoras en las rutas y los horarios del transporte público. En los primeros 30 días se revisarán las concesiones del transporte público para mejorar el servicio taxi y saber en qué se está fallando, así como aplicar la ley en beneficio de la gente.

Otros temas transversales de gran importancia, donde la candidata Celia Maya se comprometió fueron: educación, salud y con las mujeres. En el eje de educación, reafirmó su compromiso por revisar los programas educativos, porque muchos jóvenes llegan a las universidades con varias deficiencias, según denunciaron varios rectores de universidades. Así como apoyar en la infraestructura, pues dijo que no puede ser que en pleno siglo XXI existan escuelas en el Estado sin drenaje.

En salud, la candidata confirmó las deficiencias del sistema en los hospitales del Estado y se comprometió en gestionar recursos para infraestructura, mejorar salarios al personal médico y medicamentos. Pues consideró que se debe tener un mejor servicio de salud, ya que el actual se encuentra en el abandono.

Celia Maya aseguró: “En un Estado donde gobierne una mujer no habrá violencia contra las mujeres, ni feminicidios, no toleraré el maltrato contra las mujeres, tendremos un programa educativo donde se valore y respete a las mujeres. El sistema de impartición de justicia tomará las medidas necesarias al momento de levantar una denuncia y no se esperarán 3 o 4 días para hacer algo”.

Declaró que su compromiso de gobernar es para todos y no para pocos, y que MORENA quiere acotar esa desigualdad que existe en el Estado. Sobre las denuncias de compra de votos opinó: “El adversario está comprando el voto porque el mismo reconoce que no han hecho bien las cosas, y ahora se aprovechan de la necesidad de la gente”.