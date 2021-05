Inversiones en cripto activos, no aptas para cardiacos

Por C.P.F. y M.I. Jacob Corona Landa

Asesor Académico de Contaduría Pública y Finanzas de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro.

Últimamente nos hemos encontrado con que más y más gente empieza a invertir su dinero en lugar de seguir el consejo que nos daban nuestros padres de ahorrar. ¿Qué tipo de inversión es la mejor? En realidad no hay una respuesta a esta pregunta, es más bien referente a lo que tú tengas en mente sobre lo que quieres lograr con esa inversión y en cuánto tiempo quieres realizarla. Algo que nos enseñan en las carreras que están orientadas a negocios es que, a mayor riesgo, mayor rendimiento debe generar nuestra inversión y es aquí donde cambia la idea.

En las inversiones seguras, como lo son los CETES, su rendimiento se ha visto disminuido pasando casi de un 7% a estar, hoy por hoy, en un promedio del 4.3% (dependiendo del plazo de tiempo). Si quitamos el efecto inflacionario actual que vivimos, que está rondando cerca del 4% y quitándole la tasa de impuesto sobre renta del 0.95% de la tasa ofrecida, esto nos genera un efecto negativo en términos reales, es decir, perdemos dinero con invertirlo de manera segura por factores externos a la inversión, por lo cual nos conviene más gastarlo.

Ahora, si en verdad quisiéramos ganar dinero en vez de nada más esperar a vencer la inflación, debemos apostar por algo un poco más arriesgado que tenga un rendimiento más alto. Algunas personas optan por el mercado accionario o también por el mercado cambiario (divisas), y, en tiempos modernos, por las cripto monedas.

Las cripto monedas o cripto activos, son una nueva moda que definitivamente no es para cardiacos, la volatilidad (cambios en su precio) es increíblemente alta y, dado que no es un instrumento reconocido por alguna entidad legal o país, no tiene ningún tipo de garantía, es decir, podemos perder todo nuestro capital.

Bitcoin, Etherum, Dash, Dogecoin y las cripto monedas que van surgiendo son muy tentadoras para la gente que es fácil de impresionar o que quiere generar dinero de manera rápida, para aquellos que buscan una alternativa de inversión. Es así, ya que el precio de un bitcóin hace 7 años podía estar en centavos y que, hoy por hoy, un solo bitcóin vale más de 200 mil pesos. Suena tentador, ¿no? Los datos son verídicos, sí hay gente que ha hecho una fortuna con estos activos virtuales y es lo que llama la atención, pero nadie te menciona el riesgo que corre tu capital o que adquirió esos activos cuando recién empezaban y su valor era muy pequeño.

Lo ideal, si es que se quiere incursionar en esta moda de los cripto activos, es que se invierta una cantidad de dinero que se esté dispuesto a perder. Como mencioné anteriormente, un día puede valer 200 mil pesos un bitcóin y al día siguiente puede valer la mitad o un 40% menos de lo que tú aportaste. Para que se recupere al valor que tú lo compraste, podrá pasar un día, un mes, un año, o tal vez nunca pueda estar a ese mismo valor. Es una burbuja que, según expertos, no tarda mucho en explotar.

A manera de conclusión, la idea no es desincentivar la inversión, sino que realmente lo hagamos de manera informada antes de decidir y tomar en cuenta los riesgos asociados a dicha inversión. Los cripto activos son altamente riesgosos y no debe ser la única forma de inversión por la que se debe apostar, tocará a cada uno de nosotros definir qué tanto estamos dispuestos a arriesgar.