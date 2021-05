“Rosendo es candidato y nos abraza; es edil no da la cara”: Omar de Jesús Nava

Por Rafael Rodríguez

Noticias

Omar de Jesús Nava, candidato al quinto distrito federal, de Morena dijo que el candidato al octavo local Rosendo Anaya, ya fue diputado y los represento como pueblos indígenas al tener su residencia en la comunidad de San Pablo, pero no hizo nada para que se respetara la dignidad de los habitantes de las comunidades indígenas por lo contrario durante su gestión fueron más pisoteados sus derechos.

“Él ya fue diputado y nunca metió una iniciativa donde nuestros derechos fueran respetados al contario fueron más pisoteados, que nos espera más de eso ya no lo queremos”.

Comentó que en las comunidades de Santiago Mexquititlán y San Ildefonso que son las comunidades que mantienen vivas sus raíces él (Rosendo Anaya) se presenta como indígena cuando ha sido él quien ha pisoteado más sus derechos.

– ¿Como los ha pisoteado?

-Cuando es candidato va y nos abraza, apapacha, y ya cuando ha sido presidente no nos da la cara, es un presidente que no da la cara, en los 9 años que ha gobernado nunca da la cara, lo vemos pasar, le solicitamos una audiencia y nada más quiere que lo hagamos por escrito y nunca ha llegado la fecha, yo como luchador social le he hecho la solicitud que nos reciba y nunca nos ha recibido.

Finalmente dijo que en Amealco son dos familias lo que los quieren mantener gobernados y que hoy la población del municipio se encuentra dividida porque ya quiere un cambio y ha volteado a ver a los candidatos de Morena, e indicó que ya se dieron cuenta que solo brincan de un puesto a otro con su misma estructura, motivo por el cual están luchando porque ya no quieren eso.