“Un gobierno sin la participación ciudadana no existe”: María Alemán

Creación de la Oficina Municipal Atención y Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC’s)

“Mi proyecto está enfocado en recuperar el rumbo de la ciudad de la mano de la gente, porque si no somos todas y todos”, así lo aseguró la candidata para el municipio de Querétaro, María Alemán Muñoz Castillo, luego de resaltar que la participación ciudadana será fundamental en su gobierno para todas las acciones y decisiones de la autoridad.

“Estamos convencidos que solo con la suma de todas y todos vamos a salir adelante. Vamos a fortalecer las alianzas con las organizaciones de la sociedad civil (OSC´s, IAP´s, ONG´s), es tan primordial como generar programas y espacios que permitan la participación ciudadana consciente y responsable. Ya comprobamos qué pasa cuando la ciudadanía es ignorada como lo ha hecho este gobierno, no podemos repetir y permitir lo mismo, necesitamos caminar para recuperar el rumbo.”

María Alemán propuso reducir cargas administrativas, establecer claridad y evitar duplicidad de términos mediante la armonización de los ordenamientos municipales aplicables en materia de Organizaciones de la Sociedad Civil; además de contribuir a la sostenibilidad y sustentabilidad de las Organizaciones de la Sociedad Civil mediante el impulso del otorgamiento de recursos económicos.

“Ningún grupo de la sociedad civil se quedará afuera, por eso realizaremos un censo y mantendremos comunicación con cada uno de ellos. Vamos a establecer una oficina de atención y fomento a las organizaciones de la sociedad civil y generaremos un padrón de OSC´s, IAP´s y ONG´s activas y extenderemos una certificación de vigencia anual sin costo.”

La candidata a la presidencia municipal de Querétaro resaltó que es primordial generar un ambiente de confianza institucional que resulte en la participación ciudadana y la corresponsabilidad en la gobernanza del municipio. Puntualizó que se deben realizar actividades de apoyo y fomento de todas las organizaciones de la sociedad civil.

“Nuestro gobierno no se basa en engaños y promete sin cumplir, no vamos a dar ningún paso atrás pero tampoco ninguno adelante sin contar con el apoyo de la gente. Llevo 12 años caminando con los vecinos de todas las colonias y hemos esperado mucho para este momento, mi Plan de Gobierno no funciona sin la suma de todas y todos, mi objetivo es que podamos retomar el rumbo y que cada uno de nosotros vuelva a estar bien, somos una gran ciudad y todos merecemos oportunidades de primera.”

María Alemán resaltó que se establecerán nuevas figuras asociativas con visión y compromiso social, se crearán fondos locales de coinversión en desarrollo de proyectos de innovación social y habrá exención del impuesto predial para las OSC, “el 8% del gasto de comunicación social será destinado para difundir las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, porque para nosotros su actividad es primordial para lograr un buen gobierno.”

Para las personas con discapacidad, manifestó la necesidad de tener identificadas las enfermedades más comunes en el municipio que generan las discapacidades, “debemos acercarnos a las personas con discapacidad y preguntarles qué retos enfrentan y cómo creen que podrían resolverse esas brechas de comunicación y accesibilidad.”

La candidata a la presidencia municipal de Querétaro destacó que ellos deben ser parte esencial del desarrollo e implementación de las políticas públicas que impactan directamente en su vida. “No creemos en un gobierno asistencialista y creemos que el ser humano tiene potencial y desde allí trabajaremos nuestras políticas de gobierno.”

A la presentación del eje Querétaro Humano y Amigo la acompañaron Norma Aceves García, Secretaria de Atención a Personas con Discapacidad del CEN del PRI así como Laura Haro Ramírez, Secretaria de Vinculación con la Sociedad Civil del CEN del PRI quienes, desde su óptica compartieron que la desigualdad en Querétaro y México no puede continuar, el apoyo a quienes día a día luchan por diferentes causas como las Organizaciones, Asociaciones, Redes así como Colectivos.

Finalmente, reafirmó su compromiso de presentar cambios desde el primer día de su gobierno, explicó que no se tomará ninguna decisión sin antes haber hablado con la gente respecto a sus necesidades y la forma en que el municipio puede ayudarlos.