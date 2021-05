“Busca fama acusandome”

Agencia México

Enrique Guzmán sigue empeñado en limpiar su nombre luego de que hace más de un mes su nieta Frida Sofía lo acusara de haberla tocado indebidamente cuando tenía 5 años de edad.

Durante la entrevista que brindó al programa Hoy, el cantante manifestó que a la hija de Alejandra Guzmán la mueven el dinero y la fama, por lo que no descarta que sean estas dos situaciones las que la orillaron a decir todas esas cosas en su contra.

“Primero que Ale le quitara el gasto, de darle dinero, vive en un departamento lujoso en el centro de Miami, que le regaló la mamá, no el papá, ni el tío, pero en este momento ya no tiene modo de… no sé, pagar el mantenimiento, o estacionamiento, o qué sé yo, y entonces vende la entrevista, o parece que está vendiendo la entrevista a un señor Gustavo Adolfo Infante, que sé que está de acuerdo con ella porque sigue insistiendo todos los días de su programa a decir que soy un ladrón, que soy muy violento, que ella es la que tiene la culpa, y lo hace todos los días”, refirió Enrique.

Posteriormente, el intérprete de “Payasito” confesó que su mayor angustia es que las personas dan por ciertos los dichos de su nieta sin tener pruebas. “La desgracia es que mucha gente sí cree que ella es la víctima, ella sí es bellísima y santa, y vamos encontrando cosas que no son tan verdaderas, es difícil, es violenta”.

Finalmente, el padre de Alejandra Guzmán aseguró que Frida Sofía desea hacer menos a su madre en el ambiente artístico para sobresalir.

“Frida quiere ser la artista que pueda pisar a su mamá y a los artistas que sean porque ella es una ching*na, yo creo que más por fama (lo hizo), dinero no sé, a lo mejor, no sé porque no lo he averiguado, ¿cuánto le pudo haber dado este señor?, bueno, no pudo ser más de lo que le daba su mamá, puede que no sea la primera de los eventos, puede que haya más, que siga haciendo entrevistas de este tipo para ganar dinero y sentirse María Félix, ¡qué sé yo!”.