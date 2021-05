Denuncian cristalazos en Cipreses

En una semana ya han roto el vidrio de dos vehículos.

Por Josefina Herrera

Noticias

Vecinos del fraccionamiento Los Olivos I, II y Cipreses, de San Juan del Río denunciaron algunos actos vandálicos, pues ya han roto el vidrio de dos vehículos de la zona, y temen que esta situación continúe, pues aunque los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizan sus rondines cotidianamente, estos hechos se han presentado por la madrugada.

Indicaron que afortunadamente no se llevaron nada, y esto se debió a que los perros comenzaron a ladrar, lo cual alertó a los propietarios, pero ya al darse en dos ocasiones esta situación, ha comenzado a preocupar a los vecinos, y por lo tanto a alertarlos.

“Un vehículo amaneció con el vidrio tronado, yo creo que alrededor de las 6:30, siete de la mañana se dio esto, y anteriormente también, el lunes de la semana pasada amaneció otro carro con el mismo daño, con el cristal de una puerta rota, afortunadamente ladraron los perros y los propietarios salieron a ver qué sucedía, entonces no hubo ningún robo pero si hubo daño al vehículo, y no tenemos ni la más remota idea de quién sea, lo que se nos hace un poco raro es que estén haciendo ese tipo de vandalismo y pues no se roben nada”, indicó uno de los colonos.

que hace dos años si padecían de robos a casa habitación, sin embargo, dieron con el delincuente y se detuvo, pero ahora están comenzando a dañar los vehículos, es por ello que se dio aviso al comité vecinal para que estén alerta ante algún perjuicio a sus bienes, y de esa manera dar con el culpable.

Asimismo, mencionaron que anteriormente se hacían rondines por las noches precisamente para vigilar la zona y evitar que siguieran cometiendo actos delictivos, pero al ver que ya no pasaba nada y por la pandemia, dejaron de realizarlos.

Debido a estos acontecimientos se presentará la denuncia correspondiente, pero también la solicitud para instalar cámaras de vigilancia que conecten al C4, y aunque ya se había realizado la gestión, por la veda electoral se detuvo el proceso, pero continuarán interviniendo para tener una mayor seguridad y evitar que nuevamente los delincuentes comiencen a operar.

“Ya notificamos a los vecinos que tengan mucho cuidado, que no dejen sus carros afuera porque de lo contrario cualquiera puede sufrir un tipo de daño parecido, estamos pidiendo una cámara que esté conectada por el C4 para que se pueda observar por lo menos quién hace daño o se inicié una carpeta de investigación por medio de una prueba, que lamentablemente cuando suceden estos hechos pues no hay nadie presente, y ahorita como está la ley pues tiene que quedar comprobado con lo que se hayan robado cuando la persona haga la denuncia”.