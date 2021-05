Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo confiesan que fueron a terapia para salvar su matrimonio

Agencia México

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo son una de las parejas más consolidadas en el medio del espectáculo; sin embargo, los artistas confesaron que su relación ha pasado por fuertes altibajos que los han orillado a pensar en el divorcio.

“Hemos tenido crisis en las que hemos pensado que a lo mejor tendríamos que separarnos”, dijo Alessandra en entrevista para el programa “El Gordo y La Flaca”. A lo que Eugenio agregó: “Dos que tres así de ya de… la próxima semana me voy”.

Posteriormente, el actor y productor reveló que las diferencias entre ellos han sido tan fuertes que tuvieron que recurrir a terapía para poder seguir juntos.

“Buscamos ayuda, estuvimos en terapia… Hubo un momento que con terapia tampoco se podía… y cuando te dicen ‘entonces vamos a trabajar en cómo se van a separar’ y ahí es donde dices…”; momento en que Alessandra interrumpió para decir: “No espérate, igual y no”.

De la misma forma, la ex integrante de Sentidos Opuestos contó que sus problemas más fuertes con Eugenio se suscitaron cuando nació su hija. “Después de que nació Aitana, que creo que es también normal, la pareja muchas veces entra en un proceso o en un tipo de crisis, se desestabiliza todo, y la verdad es que muchas parejas que no aguanta ahí es donde se separan, ahí es donde no pueden más, nosotros estuvimos a punto, pero afortunadamente aguantamos”.

Para finalizar la entrevista, Eugenio se sinceró y reveló que también tuvo que ir a terapia con su hija mayor tras realizar la primera temporada de “De Viaje con Los Derbez”.