Hijo de Enrique Guzmán lo desmiente

No fue testigo de la golpiza que Frida Sofía le propino a Alejandra Guzmán en una banqueta

“No salgo a la calle si no voy con gente armada”

Agencia México

Enrique Guzmán reveló que, luego de la denuncia pública que hizo su nieta Frida Sofia por supuestamente haberla tocado indebidamente cuando era una niña, ahora no sale de su casa si no está acompañado de gente armada.

Luego de que Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía, le externara todo su apoyo a la joven cuando hizo los señalamientos contra Enrique, el rockero confesó que teme que el empresario quiera vengarse de él.

“Hay peligro, no sé… Pablo es Pablo, y es capaz de que, creyéndole a la niña, de agredirme lógicamente, o no, pero mientras tanto la casa está excesivamente vigilada, tengo gente que me cuida, y no salgo a la calle si no voy con gente armada, desgraciadamente. Y tendré que defenderme, y defender mi casa y defender mi honor a como dé lugar y si es necesario pues lo haré”, dijo el cantante en entrevista para el programa Ventaneando.

Posteriormente, Enrique Guzmán confesó que a pesar del cariño que le tenía a la hija de Alejandra Guzmán, ahora no desea saber nada de ella, y que la rockera está en la misma postura que él. “Para mi ella terminó de vivir y para su mamá también”, destacó.

Previo a estas declaraciones, y a pesar de que Luis Enrique Guzmán negó que su hijo Apolo es el máximo heredero de Alejandra Guzmán, Don Enrique dijo que el pequeño es quien podría quedarse con la herencia de su famosa hija.

“(A Frida) la sacó del testamento porque era muy cómodo seguir golpeando, la sacó a golpes y no quiso saber más, dijo ‘va para fuera’, y lo que va a ser con su herencia no sé, conmigo no cuenta, pero tengo un nieto que lo adora y creo que es al que le puso su testamento a su nombre, Apolo”, dijo el cantante.

Luego de que Enrique Guzmán contará que Alejandra Guzmán sufrió diversas agresiones por parte de su hija Frida Sofía, y que en una ocasión uno de sus hijos fue testigo cuando la joven azotó la cara de su madre contra la banqueta, es el hermano de la cantante quien salió a desmentir a su padre.

Durante su encuentro con la prensa mientras inauguraba su pizzería, Luis Enrique Guzmán negó tajantemente haber presenciado ese tipo de agresiones de Frida hacia Alejandra, aunque aseguró que con el tiempo toda la verdad se dará a conocer.

“Mi papá sabe perfectamente que lo que él dice… no, y yo lo apoyo, estoy seguro de que con el tiempo la verdad saldrá y eso es lo que importa, yo sé que se dice mucho, pero de lo que se dice algunas cosas no son ciertas, y algunas cosas sí son ciertas”, dijo Luis Enrique.

De la misma manera, el hermano de Alejandra invitó a los periodistas a indagar más sobre este tema. “Es labor de investigar un poquito más profundamente porque hasta esto que me acabas de decir, es cosa de investigar un poco y averiguar si realmente es así, preguntarle a quien fue testigo, porque yo nunca vi algo así, tan grave, y la verdad es que son cosas que ya están en parámetros legales y de las cuales no se debería de hablar”.

Al ser cuestionado por el estado anímico de la intérprete de “Mala hierba”, Luis Enrique contó: “Está la pobre entre la espada y la pared, ella tiene que estar para su familia, aunque ellas se estén peleando, o aunque esté un conflicto, seguro es una situación difícil y nosotros lo que estamos queriendo es ya poner esto en el pasado y ver hacia el horizonte”.

Finalmente, Luis Enrique Guzmán se dijo orgulloso de pertenecer a la familia Guzmán Pinal, y destacó lo que ha logrado su hermana Alejandra en el medio artístico.

“La trascendencia de los actos de mi familia cae por su propio peso, Alejandra ni se diga […] nada más vean el esfuerzo que ha hecho y como una persona llega a tener 12 álbum o 13 álbum no es nada más por estarse rascando la panza o por estar haciendo posts, creo que hay que subirse al escenario que sea y hacer lo que sea que tengas que hacer para salir adelante, en este caso nosotros tenemos que buscar otros medios, por eso estamos poniendo la pizzería”, remató.