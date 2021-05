Liberan puente de la central

Habitantes de Guadalupe de las Peñas y comerciantes de la zona acudieron para retirar señaléticas y liberar el acceso.

Por Josefina Herrera

Noticias

Vecinos de la comunidad de Guadalupe de las Peñas y comerciantes, liberaron el puente que va hacia la central en San Juan del Río, esto luego de que lleva más de un año en reparación y les ha afectado para poderse trasladar.

Cabe señalar que este acceso se ha mantenido bloqueado, debido a la obra que se está interviniendo tanto en el puente como en la autopista de la 57, sin embargo, existe una gran molestia por parte de los vecinos de Lomas de Guadalupe y colonias aledañas, debido a que no sólo les afecta a ellos, sino también a los automovilistas y comerciantes del lugar.

Por tal motivo acudieron este jueves para liberar el paso del puente, pues refieren tienen que trasladarse hacia sus casas por un acceso que funge como alcantarilla y está deteriorado, lo cual los pone en peligro, pues está en muy mal estado.

Los comerciantes de la zona, quienes también se les unieron, indicaron que se han visto muy afectados, pues al estar cerrado ese acceso sus ventas bajaron considerablemente, además de que la obra del puente lleva casi un mes en el que únicamente se está resanando y no logran terminarla, pues continuamente les están dando fechas y cada vez se posterga más.

Indicaron que desde hace tiempo se acercaron con las autoridades tanto municipales como federales para pedirles que se abriera el acceso al puente, sin embargo hicieron caso omiso, y es por ello que a pesar de que la obra aún no ha terminado todavía, acudieron a liberar el acceso.

Ante este hecho, acudió Protección Civil para verificar que no hubiera ningún riesgo con el paso vehicular, y así poder dar acceso por debajo del puente, pero los mismos vecinos estarán atentos a que no se les vuelva a cerrar, pues refieren estar cansados después de tanto tiempo que no se termine la obra y sigan afectándolos.

“Estamos pasando por debajo de un puente que está muy deteriorado, es un lugar muy estrecho, es el camino lateral a la autopista, está empedrado y todo, pero en mal estado, ya nos cansamos de estar pasando por allá, esto lo pedimos a las autoridades tanto municipales como el diputado federal, que ya lo abrieran, pero hicieron caso omiso, nosotros estamos pasando por allá y ya nada más están trabajando las paredes alternas al puente, esto se pudo haber organizado con sus banderilleros que siempre traen, y mientras nosotros estamos sufriendo y no es justo, por eso nos unimos para abrir el acceso y ya no vamos a dejar que lo cierren”, manifestó una de las habitantes.