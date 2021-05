“Los políticos firman el manifiesto feminista para ganar votos”: Carmen Gómez

La violencia contra la mujer cada vez mayor, dice.

Por Rafael Rodríguez

Noticias

La regidora “pluri” del Partido del Trabajo, Carmen Gómez, es una activista y feminista. De entrada, asegura que los políticos que firman en manifiesto feminista se les exigirá que cumplan porque parece que el decir “soy feminista” es más porque su comunicador le dijo que lo dijera para atraer votos y ese es su nivel de compromiso.

Forma parte de Feminismo Querétaro y Salud y Género, asociaciones que llevan años trabajando, fundada por Gisela Sánchez Díaz de León y Liliana Gutiérrez, esta última fue la que la invito a formar parte de la planilla de Waltter López candidato del Partido del Trabajo a la presidencia municipal en donde encabeza la primera posición de las regidurías.

Mencionó que el feminismo es un tema que se ha venido trabajando en Querétaro, lo que ha representado una lucha constante, difícil que poco a poco se han ido ganando los espacios públicos para las mujeres, pero se tiene que revisar esta situación porque han habido mujeres que ya han llegado a estos espacios de poder, pero se han olvidado de la lucha que las llevo a ocupar el puesto.

“En ocasiones nosotras nos hemos preguntado que si es realmente lo que debemos de hacer o que es lo que está pasando”

Dijo que los temas en pro de la salud de las mujeres no han marchado como el aborto, legal, seguro y gratuito, y puntualizó que no ha prosperado por el tema del panismo por que Querétaro tiene arraigado ese bloque panista y el anclaje político de la región en la que se encuentra la entidad por ser católico.

“Si la iniciativa de espacios libres de humo de tabaco ha costado muchísimo moverla se ha enfrentado a muchísimos bloqueos y se trata de salud”

Señaló a los priistas como los que bloquearon en primera instancia esta iniciativa del aborto legal y posteriormente fueron los de acción nacional que son los que siempre ponen bloqueos en pro de la salud de la mujer y es a esto a lo que se enfrentan las feministas de Querétaro y a los abusos de autoridad.

Expresó que los espacios en la política se los han ido ganando poco a poco porque el simple hecho de ser mujeres les ha impedido este crecimiento, pero con el tema de la protesta es lo que ha permitido que sean escuchadas.

Mencionó que los feminicidios que se han presentado en la entidad no se les ha tomado la importancia que merecen, tanto es así que no se ha querido implementar la alerta de violencia de género en el estado, a pesar de que los colectivos de feministas hicieron esta solicitud.

Explico que es la violencia en contra de las mujeres, se ha acrecentado en las últimas semanas y se puede ver en el escenario que se tiene actualmente con la violencia política en contra de la mujer, y que al terminar el proceso electoral revisar si el gobierno se centro en el tema político o en las problemáticas que suceden en la sociedad, que es la violencia de género y los crecientes feminicidios.

Dijo que el feminicidio de la semana pasada en la entidad fue la gota que derramó el vaso para ellas, motivo por el cual están activas en ver que es lo que se puede hacer al respecto identificar que es lo que está pasando y como hacerle frente porque están solas al no tener el acompañamiento de parte del gobierno en especia el de Querétaro que evita que se den a conocer este tipo de situaciones y minimizan el tema.

“Siempre tratan de minimizar el tema, dicen que fue un suicidio, un homicidio cuando realmente existe un grado de violencia muy fuerte aquí en el estado de Querétaro y se están sobrepasando las cosas y es algo muy preocupante”.

Agregó que ellas como colectivos están trabajando para erradicar la violencia que se vive en la entidad, pero no se tiene el apoyo o acompañamiento del gobierno, pero que al momento de conseguir algún logro son ellos los que se cuelgan la medallita.

Mencionó que los últimos acontecimientos las mantiene, enojadas, preocupadas, consternadas y bastante ocupadas, por lo que están trabajando en que va a pasar con ese tema, porque no es un tema que esperaran fuera a suceder en tiempos electorales que esta situación pasó a ser una nota de segunda y eso es lo que les preocupa, porque nadie puso un posicionamiento en la mesa dejaron correr el tema como si no hubiera pasado.

E indicó que lo preocupante es que el tema es parte de la agenda política de los candidatos, pero solo para generar capital político no porque estén interesados en el tema y a quienes firmaron la agenda feminista si llegan que cumplan, porque el decir de un político “soy feminista” es porque su comunicador le dijo que lo dijera para atraer votos y ese es su nivel de compromiso.

Dijo que de llegar al cabildo llevara al gobierno la agenda feminista, de apoyar a la mujer, generando programas y proyectos que ayuden a combatir la violencia de género, a concientizar a quienes no tiene a información de esta problemática.

“Por la agenda que nosotras llevamos en salud y género yo enfocaría más a eso, nos iríamos a la atención y acompañamiento de estas mujeres y colaborar con un refugio para las mujeres que han sufrido violencia”.

Dijo que buscará ser realmente la oposición en el cabildo, porque muchos partidos se dicen ser oposición del partido gobernante y no lo hacen, se trata de ser congruentes y llevar esto a la realidad, ser claros y transparentes.

Y es que dijo que lo que ellos como partido en conjunto con el candidato Waltter lo que llevan de bandera es la transparencia y rendición de cuentas, lo que en Querétaro no se da a pesar de que se dice que son de los mejores evaluados en el ejercicio del gasto y no es así.

“Dicen que son lo mejores evaluados y no es así te lo digo desde mi experiencia, he colaborado con un despacho en el que hemos evaluado al municipio de Querétaro y Corregidora y te puedo decir que hay deficiencia en la administración pública municipal cuando cacarean que son lo mejores, pero realmente no es así”.

Por último, dijo que la sociedad queretana esta muy mal, se encuentran en el limbo la decir que no está pasando nada en el tema de la violencia en contra de la mujer, la inseguridad no ha bajado, todo lo contrario va en aumento y el gobierno en turno omite y oculta lo que sucede callando a viva voz lo que sucede.

“Somo un estado con doble moral, la violencia cuando se da son casos brutales, el hecho de que seamos uno de los estados con mayor turismo sexual infantil, que haya prostitución infantil a plena luz del día y que nos digan los gobierno s que no pasa nada, que haya casas de prostitución con niñas y mujeres extranjeras que han sido traficadas en pleno centro y que nadie diga nada que los gobiernos no digan nada nos coloca como un estado bien doble moral, decir aquí no pasa nada y que pasen actos brutales como lo que te comente”. Concluyó.