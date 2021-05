“No hay que engañar a los ciudadanos, los diputados no hacemos obra pública”: Elsa Méndez

Por Aracely Tovar

Elsa Méndez Álvarez, candidata independiente a Diputada Local por el VI Distrito –exigió- al resto de los contendientes a un cargo público, no engañar a los ciudadanos con falsa promesas que no podrán cumplir porque no está dentro de sus facultades.

Mediante un video que compartió a través de sus redes sociales personales, Méndez Álvarez aseguró que dentro de las funciones de un diputado local no está el poder realizar obras públicas o arreglar calles.

“Dejen de mentirle a los ciudadanos. Elsa Méndez no se está comprometiendo a algo que no es facultad de los diputados; lamentablemente sabemos que hoy en día en campaña prometen hasta lo que no pueden o deben hacer. Si no saben cuáles son las funciones de los diputados yo los invitaría a que mínimo se paguen un curso para que sepan cuáles son sus alcances”, afirmó.

Recordó que la propuesta que encabeza es la única en el estado de Querétaro que defiende la vida, los valores y las libertades fundamentales, por lo que se dijo muy sorprendida al últimamente escuchar que el resto de los candidatos también tienen estos ideales políticos.

“En tiempo electoral nos estamos llevando una gran sorpresa. Ahora resulta que todos defienden la vida y la familia, y porque no lo hicieron antes, en donde estuvieron escondidos cuando los hemos necesitado en defensa de estos temas tan importantes para los queretanos”, concluyó.